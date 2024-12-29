Apple 2025'e Bomba Gibi Giriyor! 1'i Sürpriz 5 Yeni Cihaz Yolda

2025 yılına yaklaşırken Apple, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir dizi yenilikle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi beklenen beş ürünü arasında yeni MacBook Air, iPhone SE 4, bir akıllı ekran cihazı, güncellenmiş bir iPad ve daha fazlası yer alıyor.



Gelin, bu yeniliklerin detaylarına bir göz atalım:

M4 MACBOOK AIR

Apple'ın en çok tercih edilen dizüstü bilgisayarı olan MacBook Air, M4 çip ile donatılmış yeni versiyonuyla geliyor. Mart ayında tanıtılması beklenen bu cihaz, kullanıcılarına şu özellikleri sunacak:

M4 Çip: Geliştirilmiş performans ve enerji verimliliği.

16GB RAM: Standart olarak artırılmış RAM kapasitesi.

Nano-doku Ekran: Görüntü kalitesini artıran bir seçenek.

Orta Sahne Kamerası: 12MP çözünürlüğünde, video konferanslar için ideal.

Tasarım ve Boyutlar: 13 inç ve 15 inç seçenekleri, önceki modellerle benzer bir görünüm.

Apple’ın bu cihazda geliştirilmiş pil performansı sunması bekleniyor. Güncellenmiş MacBook Air’in, taşınabilirlik ve güç arasında mükemmel bir denge sunarak popülerliğini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İPHONE SE 4

Apple’ın uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone SE, dördüncü nesliyle güçlü bir geri dönüş yapacak. Mart ayında duyurulması beklenen iPhone SE 4, özellikleriyle dikkat çekiyor:

iPhone 14 Tasarımı: OLED ekran, çentikli tasarım ve Face ID.

Yeni A18 Çipi: Üst düzey performans ve enerji tasarrufu.

48MP Kamera: Daha net ve detaylı çekimler.

USB-C Bağlantı Noktası: Daha geniş uyumluluk.

Apple Tasarımı 5G Modem: Daha hızlı bağlantı ve performans.

Yaklaşık 499 dolarlık bütçe dostu bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, en son teknolojileri daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

'HOMEPAD' AKILLI EKRAN

Apple, akıllı ev ürünlerinde yeni bir dönem başlatmayı planlıyor. Mark Gurman’ın raporuna göre, "HomePad" adı verilen bu akıllı ekran, ev içi iletişim ve kontrol için geliştirildi. İşte öne çıkan özellikler:

Siri ve Apple uygulamaları ile uyumlu.

Dinamik bir kullanıcı arayüzü.

Hoparlör, FaceTime kamerası ve video kapı zilleriyle bağlantı.

Dokunmatik ekran ve sesle kontrol özellikleri.

Cihazın özellikle mutfaklar, komodinler ve duvara monte kullanım için ideal olduğu belirtiliyor. HomePad’in Mart ayında tanıtılması bekleniyor, ancak bazı raporlar lansmanın ertelenebileceğini işaret ediyor.

11. NESİL İPAD

2025’in başlarında çıkması beklenen 11. nesil iPad, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Apple Intelligence desteği ve 8GB RAM gibi güncellemelerle gelmesi beklenen cihaz, temel iPad kullanıcılarını hedefliyor. Yeni Wi-Fi ve Bluetooth ağ çipi de cihazda yer alabilir.

SÜRPRİZ ÜRÜN

2025’in ilk aylarında yukarıdaki ürünlere ek olarak birkaç cihazın daha tanıtılması bekleniyor:

Apple Watch SE 3: İki yıldan uzun bir süredir güncellenmeyen modelin yeni versiyonu gelebilir.

M3 iPad Air: Yeni çip güncellemesiyle dikkat çekecek bir model olabilir.

HomePod Mini 2: Home ürünleri stratejisinin bir parçası olarak piyasaya sürülebilir.

Kaynak: Haber Merkezi