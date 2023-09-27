Aykut Kence Evrim Konferansı'na engelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Topluluğu, Aykut Kence Evrim Konferansı'nın 6 Eylül’de Kültür ve Kongre Merkezi’nden gelen aramayla iptal edildiğinin bildirildiğini açıkladı.

Topluluktan yapılan açıklamada, aynı tadilat gerekçesinin 2019’daki konferansta da sunulduğu, ancak belirtilen tarihlerde hiçbir tadilatın gerçekleşmediği iddia edildi.

Açıklamada, ''Yerine Recep Tayyip Erdoğan’ın TEKNOKENT Bilişim ve İnovasyon Merkezi’nin açılışı için konuşmaya geldiğini öğrenmiştik'' denildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Topluluğu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

''ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu olarak düzenlediğimiz konferansımız, Aykut Kence tarafından bir sınıfta düzenlenen evrim derslerinden sonra Ulusal Evrim Konferansı olarak ortaya çıkmış ve 2014’de Aykut Kence’nin vefatıyla beraber kendisini onurlandırmak adına Aykut Kence Evrim Konferansı (AKEK) adını alarak süregelmiştir.

Bu sene de farklı ülkelerden alanında uzman konuşmacıların katılımıyla evrim ve evrim teorisi kavramlarını ve arasındaki ilişkiyi halkla tartışmayı ve evrim hakkında doğru bilinen yanlışları düzeltmeyi amaçlamaktayız.

Fakat 6-7 Aralık'ta düzenlenecek olan konferansımız ansızın 6 Eylül’de Kültür ve Kongre Merkezi’nden gelen aramayla tarafımıza iptal edildiği bildirilmiştir. Randevumuzun iptal sebebi belirtilmemiş ve sonrasında bu iptalin sebebini öğrenmeye çalıştığımızda gerekçe olarak tadilat gösterilmiştir.

Aynı tadilat gerekçesi 2019’da 13. AKEK’i düzenlerken bize sunulmuş ve bu yüzden konferansımızı bir düğün salonunda gerçekleştirmek mecburiyetinde bırakılmıştık. Ancak belirtilen tarihlerde hiçbir tadilatın gerçekleşmediği ve yerine Recep Tayyip Erdoğan’ın TEKNOKENT Bilişim ve İnovasyon Merkezi’nin açılışı için konuşmaya geldiğini öğrenmiştik.

Günümüz dünyasında evrim konusu farklı yerlere çekilmeye çalışılsa da AKEK hiçbir siyasi ideolojiyi ve şahsi inancı hedef göstermeden ilerlemeyi amaçlamıştır. Bu sene de AKEK’in ülkemizdeki evrim karşıtlığının bir tezahürü olarak engellenmeye çalışıldığını görüyoruz.

Bilime ket vuran düşüncelere rağmen konferansımızın karşılaştığı bu durumu kamuoyuna duyurmak ve birlikteliğimizle konferansımızın gerçekleşmesini sağlamak adına sizden gazetede konferansımızın yer alması ve/veya eklemiş olduğumuz bildirinin sosyal medya hesaplarınızdan paylaşılarak duyurulması topluluğumuzun misyonu olan bilimi ve doğru bilgiyi toplumla buluşturmada çok yardımcı olacaktır.''