Dinçer Güner ‘Son 11 Saatiniz Kaldı’ Diyerek Tüm Burçları Uyardı: Kaos Ortamına Hazır Olun

Burç yorumunda özellikle 07:32 ile 19:20 arasında etkili olacak bu astrolojik durumla ilgili önemli uyarılar yapan Güner, bu süreçte “arada kalma” hissinin yoğun yaşanabileceğini belirtti.

AY BOŞLUKTA NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Astrolojide “Ay boşlukta” terimi, Ay’ın bulunduğu burçtayken son büyük açısını yaptıktan sonra bir sonraki burca geçene kadar başka bir gezegenle bağlantı kurmamasını ifade eder. Güner, bu dönemin yeni başlangıçlar için uygun olmadığını vurgulayarak, “Bu zaman dilimi yeni girişimlerin ya da önemli başlangıçların yapılması için çok da destek sunmadığı bir “arada kalma” hâli gibidir” dedi.

KARARSIZLIK VE TEKNİK SORUNLARA DİKKAT!

Ay boşlukta olduğu saatlerde zihinsel netliğin azalabileceğini belirten Güner, “Önemli kararlar almaya, önemli imzalar atmaya ya da büyük girişimler başlatmaya çalışırken içten içe bir tereddüt, “Acaba doğru mu yapıyorum?” hissi belirebilir” ifadelerini kullandı.

AKSİLİKLERE HAZIRLIKLI OLUN

Bu süreçte günlük hayatta küçük çaplı aksiliklerin daha sık yaşanabileceğine dikkat çeken Güner, şunları ekledi:

Randevuların iptali, trafiğin beklenmedik şekilde sıkışması, elektronik aletlerin arızaları gibi ufak tefek sürprizler daha sık karşınıza çıkabilir. Arkadaşınızla buluşacaksınız ama bir anda o mesaj atıp gelemeyeceğini bildiriyor, üstüne üstlük telefonunuz şarj olmuyor, kimseye ulaşılamıyor. Kısaca, küçük çaplı aksilikler üst üste gelebilir.

SEZGİLER YÜKSELİRKEN, MANTIK ZORLANACAK

Güner, bu dönemin ruhsal farkındalık ve sezgisel içgörüler için destekleyici olabileceğini de belirtti. Güner, “Mantıksal konulara odaklanmakta zorlanırken, sezgisel farkındalıklarınız yükselişe geçebilir. Meditasyon, nefes egzersizleri, sessiz bir yürüyüş, müzik dinlemek, hafif bir film izlemek gibi rahatlatıcı aktiviteler iyi gelebilir” dedi.

UNUTKANLIKLARA KARŞI UYARI

Astrolog, bu süreçte unutkanlıkların artabileceğine dikkat çekerek, “Belirsizlik hissi sizi rahatsız etse de bazen olayları akışına bırakmak daha iyidir. Ayrıca unutkanlıklara da dikkat!” ifadelerine yer verdi.