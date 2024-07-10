Bu Kişilerden Uzak Durun! İşte FBI Verilerine Göre Suç Oranı En Yüksek Burçlar

İşte astrologların hazırladığı liste...

EN TEHLİKESİZ BURÇ İKİZLER

İkizler burcunun en zararsız burç olduğunu tahmin eder miydiniz? İstatistiklere göre en zararsız burç ikizler... Ne yaptığı kestirilemez ve değişken tavrından dolayı ikizler burcunun tehlikeli olduğu düşünülse de aslında hiç doğru değil.

KOVALAR EN ZARARSIZ İKİNCİ BURÇ

Yenilikler çıkarmak, icat etmek, farklı çözüm yolları bulmak için çalışan kova burçları en tehlikesiz ikinci burç olarak biliniyor. Diğer yandan insanları ve olayları manipüle etme yetenekleri yüksek olan bu burcun mensupları, yaptıkları psikopatlıkların üstünü örtebildikleri ve asla yakalanmadıkları için bu kadar masum gözüküyor da olabilirler.

EN ZARARSIZ ÜÇÜNCÜ BURÇ ASLAN

Çoğu zaman ortamdaki ilgiyi üzerinde toplamak isteyen, hırslı bir burç olarak bilinen aslan en zararsız üçüncü burçmuş. Genelde ünlü olmak ve tanınmak isteyen lider ruhlu bu burçlar aslında karakterlerine uygun cinayetler işliyor.

TERAZİ DE LİSTENİN SONUNDA

Adaletli olmaya özen gösteren, sanatçı ruhuyla öne çıkan terazi burcu listenin sonlarında, yani dokuzuncu sırada. Huzuru bilen ve arzulayan terazi burçları savaşı sevmez ve huzuru bozacak şeylere karşı çıkar. Adaletli, sabırlı ve kibar yapısıyla bilinen bir burç olan terazi, analize göre keyiften değil zor durumda adaleti sağlama amaçlı cinayet işliyor.

BAŞAKLAR SONLARDA

Titiz ve muntazam bir burç olan başaklar en psikopat sekizinci burç olarak belirlendi. Temiz ve planlı olan bu burçlar işledikleri cinayetleri de en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Bu nedenle bu burçta cinayet işleyenlerin kanıtları yok etme ve yakalanmama konusunda başarılı olduğu iddia ediliyor.

OĞLAK LİSTENİN ORTALARINDA

Oğlak burcu listenin ortasında yer alıyor. Bu burç sayısal olarak ortalama civarda katil ve psikopat barındırsa da, içinde bulunan katiller gelmiş geçmiş diğer katiller arasında en çok sayıda cinayeti işleyenlerden oluşuyor.