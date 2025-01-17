En Uğursuz Burçlar Belli Oldu! Ayak Bastıkları Yerde Ot Bitmiyor

ASLAN BURCU

Güçlü ve mücadeleci bir karaktere sahip olan Aslan burçları, başarı için sürekli çaba sarf eder. Ancak astrolojik yorumlara göre, Aslan burcu mensupları fırsatların ayağına gelmediği, başarılarını yalnızca kendi çabalarıyla elde ettikleri bir yaşam sürer. Parlak ve kararlı yapıları genellikle fark edilmediği için, şanssız burçlar arasında gösterilir.