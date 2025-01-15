Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç

2. Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Aslan burçları, Şubat ayında Güneş ve Jüpiter'in desteğiyle parlayacak. Karizmatik yapıları ve liderlik özellikleri sayesinde yeni iş teklifleri alabilir ya da mevcut işlerinde terfi edebilirler. Ayrıca bu dönemde Aslan burçlarının finansal yatırımlarında büyük kazançlar elde etmesi muhtemel. Risk almak isteyen Aslanlar için doğru bir zaman dilimi olabilir.