Türkiye'nin Börekçisiydi Artık Dünyanın Börekçisi... Türkiye’deki 400’den fazla şubesiyle Türkiye'nin börekçisi olan Bülent börek artık dünyanın da börekçisi

Türkiye’nin lojistik yatırımına ve insana en çok değer veren markalarından biri olan Bülent Börekçilik, yurtdışından gelen yoğun taleplere tepkisiz kalmayarak Avrupa’da da açtığı bayileri sayesinde Dünya’nın bu alandaki önde gelen markalarından biri olma yolunda ilerliyor. Bunun ilk adımını Polonya Poznan Sulechow’da Avrupa’nın en büyük börek üretim tesisini kurarak atmıştır. Türkiye’deki 400’den fazla bayisine her gün çıtır çıtır, uzadıkça uzayan lezzetini, dondurulmadan sıcacık ve taptaze ulaştıran Bülent Börekçilik Polonya’da açılan bu üretim tesisinden sonra tüm Avrupa’ya da aynı hizmeti vermeyi planlıyor. Hali hazırda Berlin'de 1.000 m2’lik genel merkezinde faaliyetlerini sürdüren Bülent Börekçilik, Arnheim ve Berlin’de açtığı restoranlar ile Avrupa'daki müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

Bülent Börekçilik, özellikle uygun fiyatlarla yüksek kalite sunma hedefine odaklanarak, toplumun geniş kesimlerine seslenen ve kahvaltı geleneğine destek veren bir marka olarak öne çıkmaktadır. Değişen piyasa koşullarına rağmen ürünlerinin kalitesinden ödün vermeden ilk günkü tutarlılığını sürdürmekte ve fiyatlandırmada da daima gereken hassasiyeti göstermektedir.

Türkiye’de toplumun tüm kesimlerince bilinirliğe ve tanınırlığa erişen Bülent Börekçilik 2022 yılında kahvaltı sektöründe pazarın lider börek markası olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından “Tanınmış Marka” statüsünde tescillenmiştir.

İş dünyasının sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda, kadın çalışan istihdamı vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bülent Börekçilik, 2.300 kişilik istihdamının %93’ünü kadın çalışanlara ayırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya yönelik önemli bir adım atmaktadır. Bu sayede, hem çalışma hayatında kadın çalışanlara yönelik fırsat eşitliği konusunda hem de iş dünyasında kadın çalışanların daha fazla varlık göstermelerine katkı sağlamaktadır.

Geleceğimizin garantisi ve en büyük umutlarımızın sahibi çocuklarımızı da unutmayan Bülent Börekçilik, alanında uzman çizer ve pedagoglar ile kültürümüzün örf, adet ve geleneklerini temel ilke edinen BB Çocuk Dergisini yayınlayıp tüm bayilerinde çocuklarımızın ücretsiz temin edebilmesini sağlamıştır. Üç ayda bir yayınlanacak derginin ilk sayısı kısa sürede çok büyük bir ilgi ve taleple karşılanmış ve ikinci baskısı yapılmıştır.

Bülent Börekçilik, kurumsal yapılanmanın sağlam temellerini oluşturma hususundaki kararlılığının neticesinde önemli adımlar atmış ve bilgi yönetiminin gücüne olan inançla dijital dönüşüm faaliyetlerine büyük önem vermiştir. Gerçekleştirilen SAP yatırımları ile, kurumsal hafıza ve bilginin doğru ve bilimsel yöntemlerle işlenip değerlendirilmesi noktasında stratejik adımlar atan Bülent Börekçilik’in sürdürülebilir büyüme ve etkili iş yönetimi vizyonu ortaya konulmuştur.

Çok yakın bir zamanda Dortmund, Berlin ve Oldenburg’da açılacak restoranların yanı sıra Fransa, Belçika, Hollanda gibi daha birçok Avrupa şehrinde yeni restoranlar açılması planlanmakta hatta bir kısmının anlaşmaları yapılmış bulunmaktadır.

Modern üretim tesisleri ile teknolojik alt yapıyı doğru ve nitelikli insan kaynağı ile birleştiren Bülent Börekçilik, Avrupa’da da aynı anlayışla, aynı lezzetle ve aynı tazelikle geniş kitlelere ulaşmak amacıyla yatırımlarını sürdürmektedir.

Dünya markası olma yolunda yurt dışı yatırımlarına Avrupa’dan başlayan Bülent Börekçilik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerini Prime Supplies Grup ile ve Ortadoğu'daki faaliyetleri için de MasadrGrup ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Toplumdaki her yapı taşını ayrı ayrı düşünen ve bir börekçiden çok daha fazlası olan, çıtır çıtır, uzadıkça uzayan lezzeti ile kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen ve “Lezzeti Ala” sloganıyla akıllarda yer eden Bülent Börekçilik, ‘Börek değil Bülent Börek’ mottosuyla tüm Dünya’da bilinen bir marka olarak ülkemizi gururlandırma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir…

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