Bornova Pınarbaşı'nda buluşacak

Bornova’nın köklü semtlerini ve mahallelerini çeşitli etkinliklerle ön plana çıkaran Bornova Belediyesi, Bornovalıları 21 Ekim’de Pınarbaşı Sonbahar Şenliği’nde buluşturacak. Pınarbaşı Çamlık Parkı’nda saat 13.00’te başlayacak Sonbahar Şenliği’nde gün boyunca renkli etkinlikler düzenlenecek akşam da ünlü sanatçı Buray sahne alacak.

Bornova Belediyesi’nin Pınarbaşı Sonbahar Şenliği renkli görüntülere sahne olacak. Çamlık Parkı’nda saat 13.00’te başlayacak şenlikte, halkoyunları gösterileri, palyaço gösterileri, çocuk tiyatrosu, DJ performansları, şişme oyun parkuru ile yöresel ürünler ve hediyelik eşya stantları yer alacak. Şenlik kapsamında ünlü sanatçı Buray saat 19.00’da sahneye çıkacak. Şenlik kapsamında Selda Kesgi de sahne alacak.

AĞAÇ FİDELERİ DAĞITILACAK

Festival kapsamında Pınarbaşı’nda eskiden yoğun olarak üretilen ayva ve narın yeniden üretimine destek olmak için 500 ayva 500 adet de nar fidanı dağıtılacak.

Şenliğin hazırlık aşamasında Pınarbaşı’nda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle biraraya gelen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Şenliğimizi Pınarbaşı’ndaki vatandaşlarımızla birlikte planladık. Her yaştan vatandaşımızın güzel bir gün geçirmesi için etkinliklerimizin olacağı Pınarbaşı Sonbahar Şenliği’ne herkesi davet ediyoruz” dedi.