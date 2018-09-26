Bornova'dan örnek proje

Yakın zamanda hizmete açılacak olan merkezde büyük hacimli evsel atıklar ekonomik değeri olan geri dönüşüm ürünlerine dönüştürülecek. Pet şişelerden büyük hacimli atıklara kadar 13 ayrı kalemde atık toplanacak. Merkezde ayrıca kullanım değerini kaybetmiş olan atıklar ayrıştırılıp işlenerek hammadde olarak değerlendirilecek.

Bornova Belediyesi’nin bir süre önce yapımına başladığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden onay yazısı alınan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde sona gelindi. Pet şişelerden büyük hacimli atıklara kadar 13 ayrı kalemde atık toplanacak. Merkezde ayrıca kullanım değerini kaybetmiş olan atıklar ayrıştırılıp işlenerek hammadde olarak değerlendirilecek. Evsel atıklardan kullanılabilecek olan eşyalar ise eşya bankası aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Tesiste biriken atıklar ise gruplarına göre belediyenin sözleşme yaptığı lisanslı firmalara teslim edilecek. Böylece hem ekonomi kazanırken hem de doğa korunmuş olacak.

Resimlerle Süslendi

2 bin 486 metrekare alana sahip olan Atık Getirme Merkezi, Bornova’da Işıklar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde hizmet verecek. İçerisinde 13 ayrı grup için geri dönüşüm atık konteynerları bulunan Merkez’de, ziyaretçilere ve öğrencilere yönelik geri dönüşüm süreçlerinin anlatılacağı bir eğitim merkezi de oluşturuldu. Burada özellikle çocukların çevre bilinci edinmesi için alanında uzman kişiler tarafından belirli periyotlarda seminerler de düzenlenecek. Salonun duvarları da çocukların ilgisini çekecek renkli doğa sevgisini anlatan resimlerle süsleniyor.

Getirilebilecek Atıklar

Ayrıca vatandaşlar atıklarını kendi imkanlarıyla merkeze getirerek teslim edebilecek. Buraya getirilebilecek atıklar arasında kağıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil ürünleri, pil, akümülatörler, flüoresan lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaç, atık yağlar, hacimli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler yer alabilecek. Burada toplanan atıklar gruplarına göre ayrılarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Bornova Belediyesi’nin atık pil, atık yağ, plastik, metal ve kağıtların ayrı toplanması ve ekonomiye kazandırılması için bir çok çalışma yaptığını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Atıkların doğaya bırakılmaması ve geri dönüşüme kazandırılabilmesi adına Atık Getirme Merkezimizi kuruyoruz. Önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız bu merkez sayesinde gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak istiyoruz. Çevreye ve doğaya sahip çıkmak için yaptığımız çalışmaları sürdürüceğiz” dedi.