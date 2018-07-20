Zeydan Karalar muhtarlarla buluştu

Toplantıda 10-12 kişilik gruplar halinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Karalar ve ilgili birim müdürleri yapılan ve yapılacak hizmetler ile ilgili görüş alışverişinde buluyor.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve geldikten hemen sonra başlattığı muhtarlar ile beyin fırtınası toplantılarına devam ediliyor. Toplantıda ilçede bulunan 96 mahallenin muhtarları 10-12 kişilik gruplar halinde bir araya gelinerek mahallerindeki eksiklikler, yapılması gerekenler masaya yatırılıyor. Aynı toplantıya ilgili başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerde katılıyor. Böylelikle sorunlar ivedi bir şekilde çözülüyor.

Türkiye’de ilk olarak Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın uygulamaya koyduğu muhtarlarla gerçekleşen toplantıları önemsediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, böylelikle hizmetlerin daha hızlı ve düzgün bir şekilde halka ulaştığını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “İlçemizde 96 mahalle bulunuyor. Biz haftada 1 gün birbirine yakın mahallerin muhtarlarını toplayıp karşılıklı görüş alışverişi yapıyoruz. Bu toplantılara ilgili müdür ve başkan yardımcıları da bizzat katılarak not alıyor. Yapılan, yapılması gereken ve proje aşamasında olan hizmetleri hep birlikte tartışıyor, beyin fırtınası gerçekleştirip işlerin koordinesini sağlamış oluyoruz” dedi.