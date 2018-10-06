Başkan Tuna Kanal Ankara için kredi beklendiğini belirtip son sözü söyledi

PROJE OLUMLUDUR İHALE YAPILACAKTIR



Ankara’nın prestij peyzaj alanı olması için projelendirilen Kanal Ankara konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’dan çok açık ve net destek geldi. Başkan Tuna, “Maksadımız proje yarım kalmasın. Kanal Ankara projesi için oraya böyle bir projenin gerektiğini söylüyorum. Kredisini bekliyoruz” dedi…



Söyleşimizin bu bölümünde Başkan Mustafa Tuna’ya Kanal Ankara Projesinin yanı sıra metro yatırımlarını, Ulus alt geçit projesini, hayvanat bahçesini, hangi takımı tuttuğunu sorduk.



Ve tabi yeniden Mart 2019’da yapılacak yerel seçimde yeniden aday olup olmayacağını sorduk ve çok net yanıt da aldık.





İşte sorularımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın açık ve net yanıtları:



- Kanal Ankara ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Son durumu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?



Tuna: O bölge için rekreasyon yapılmasını olumlu olarak görüyorum. Eğer orası parça parça yapımına başlansaydı o zaman müteahhitler arasında sıkıntı çıkacaktı. Biz bir bütün olarak ihale yapılmasını istedik. Ben ezbere konuşmayı hiç sevmem. Buranın bir bütün halinde yapılmasının avantajlı olduğunu gördük ve projenin yenilenmesini sağladık…



- Proje bitti mi?



Tuna: Bu arada dış kaynaklı kredi ile yapılması için sıfırdan yapılanma istendi. Bu konu üzerinde çeşitli görüşmeler yaptık. Bu nedenle de beklemek durumundayız. Elimizde hazır proje var. Maksadımız proje yarım kalmasın. Kanal Ankara projesi tek proje haline geldi. Ufak tefek önemsiz küçük sorunları var ama bitti diyebiliriz.



- Kanal Ankara Belediyeye de önemli miktarda konut kazandıracak ve tabii para da kazandıracak. Siz bu projenin yapımı için açık söyler misiniz ne düşünüyorsunuz?



Tuna: Kanal Ankara projesi için oraya böyle bir projenin gerektiğini söylüyorum. Fakat son zamanlarda oluşan piyasadaki sıkıntılardan dolayı uluslararası kredi konusunda şu anda süreç sorunu var. Ama tabii ki bu süreç de kısa sürede aşılacaktır.



- İmrahor vadisinde imarsız alanlar var ki projenin kredisi beklenirken imar planları neden tamamlanmıyor?



Tuna: O bölgede imar planı olmayan yerler var. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu konu hakkında bazen itirazlar oluyor. O bölgenin gelişmesi için ne yapılması ne gerekiyorsa onu yapacağız.



- Mart 2019’da yapılacak yerel seçim öncesi Kanal Ankara’nın ihalesi yetişir mi?



Tuna: Biz seçimler için değil nesiller için görevler yapıyoruz. Bir işin arkasının düzgün olması gerekiyor. Bir iş yapılırken müteahhittin parasını ödeyebilmemiz gerekiyor. İhaleye çıkmak önemli değil buranın bir bütün halinde kredi ile yapılması gerekiyor. Eğer cebimizde paramız olursa her şeyi çok rahat yapabiliriz ve kimseyi mağdur bırakmayız. Eğer ödemeler dört dörtlük olmazsa senin ihalelerine kimse girmez. Ama sonuçta bu proje bölgeye de Ankaralılara da gerekli olan önemli bir projedir ve ben de yapılmasını tabii ki istiyorum.

Soru: Ankara maalesef metro konusunda İstanbul'la kıyaslandığında Metro fakiri olarak görülüyor yeni metro hatları ile ilgili bir çalışmanız var mı?

Tuna: Havaalanı metrosunun çalışmaları devam ediyor. Burada bir sıkıntı yok. Metro'nun Etlik Hastanesi'nden giderek Forum Ankara'ya kadar uzatılması ile ilgili bir proje var. Diğer bir proje Siteler üzerinden Aydınlıkevler, Kuyubaşına bağlanması için düşünülen bir proje var. Diğer bir projede Ankara'yı AŞTİ'den ODTÜ'ye uzatılması gibi çalışmalar var. Son olarak da Dikimevinden Nata Vega'nın olduğu yere kadar Metro’nun uzatılması gündemimizde. 4 projemizle ile ilgili olarak bu yatırımlar hükümet programlarımız da yer aldı.



- Ne zaman kazma vurulur?



Tuna: Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeleri ilan etti ve tüm hızla bu çalışmalar sürüyor... Hemen kazma vurulur mu hayır. Bu projeler ciddi bir süre istiyor. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Ulaştırma Bakanlığımız bu projelerin hazırlığını sürdürüyor. Bu projelerde faaliyete geçtiği zaman bir nebze de olsun raylı sistemler Ankara'da yaygınlaşmış olacak.



Aslında Başkent ray da çok önemli bir projedir. Ankara'nın nefes borusu gibi bir şeydir. Mamak'tan Sincan'a kadar yenilenmiş metro gibi oldu. Çok ciddi bir projedir. Ulaştırma Bakanlığı bu projeyi gerçekleştirdi Sincan'dan Yenikent'e kadar Banliyö hattını uzatılması için proje hayata geçiyor. Bu raylı sistemler yeterli mi değil. Daha başka yeni yerleşim alanlara ilave etmemiz gerekiyor.



- Ancak metro istasyonlarında otopark sorunu var değil mi?



Metrolarda otoparkın olması için yeni yerler araştırıyoruz Ankara raylı sistemleri ihtiyacı olan bir şehir. Bunun yaygınlaşması gerekiyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmak da bir kültürdür. Avrupalı bu işi iyi yapıyor ama bizler kendi araçlarımızla yolculuk etmeyi daha çok seviyoruz. Bizim için en önemli unsur hizmettir.



- Cep telefonları da metroda çalışmıyor. Bir ihale yapsanız cep telefonları şirketleri baz istasyonu kurmak için belediyeye para da öderler. Bu kazancı neden düşünmüyorsunuz?



Tuna: Şimdi metrolarda içerden vatandaşların dışarıya araması için projeler üretiyoruz fakat dışarıdan metrodaki yolcunun aranmaması gerekiyor. Tehlike açısından.



- Ulus alt geçidi ve yayalaştırılması projesinden bahsedebilir misiniz?



Tuna: Sondaj çalışmaları başladı büyük ihtimalle önümüzdeki ay kazma vurulur. Proje ile birlikte Ulus Meydanı genişleyecek ve birçok binada yıkılacak.



- Ankara'da tekrar hayvanat bahçesi olacak mı?



Tuna: Anka Park ihalesini hayvanat bahçesi ile birlikte çıktık ve iki alternatifliydi. Fakat hayvanat bahçesine talip çıkmadı Sadece Anka Park'a geldi. Onunla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Belediyemizin yaptığı hayvanat bahçeleri var. Sincan'da, Keçiören'de. Bu başka bir şey burası başka bir şey çünkü burası uluslararası olan bir hayvanat bahçesi olacaktır. Hayvanat bahçesinin ihalesini önümüzdeki günlerde tekrardan yapacağız. Hayvanat bahçesini profesyonel bir şirketin yapması ve işletmesi lazımdır.



- Ankara için yeniden aday mısınız?



Tuna: Aday olunmaz aday gösterilir. Aslında doğrusu budur. Aday adayı olabilirsiniz. Çünkü aday adayı olmak başka bir şey aday olmak başka bir şeydir. Bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz bana hangi görevi layık görürse ben onu en iyi şekilde yapmaya çalışırım.



Ne milletvekilliğinde ne Sincan'daki belediye başkanlığında ben görev istemedim. Görevler bana verildi. Benim işim bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Bütün partiler seçim çevrelerinde kazanabilecek adayları aday gösterirler.



Önümüzde 6 aylık bir süreç var. Alt geçitlerimizi yeniliyoruz yenilemeye devam edeceğiz. Biz her zaman önümüze bakıyoruz. Biz projelerimizi söylemeyiz. Yaptıktan sonra ortaya çıkıyor. Lafla peynir gemisi yürümez.



- Hangi takımı tutuyorsunuz?



Tuna: Eskiden Beşiktaş'ı tutuyordum. Şimdi Ankaragücü'nün her maçı kazanmasını istiyorum. Fanatiklik bir durumum yok. Çünkü üzülüyorum. Takım yeniliyor üzülüyorsun. Ben seyirci olmayı sevmiyorum.



- Ankaralılara ne mesaj vermek istersiniz?



Tuna: Ankara'yı el ele vererek ortak akılla daha güzel yerlere taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz.



İşte “… Ve taşımaya devam edeceğiz” sözlerinizle şimdi yakalandınız demek ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mart 2019’da adaysınız.



Tuna gülerek, “Aday adayı” der…



Söyleşimizin 8 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak son bölümünde Çankaya ve Yenimahalle’nin CHP’li belediye başkanlarını, Anka Park bilet ücretlerini ve ekmek fiyatları hakkında Başkan Tuna’nın görüşlerini aktaracağız.

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