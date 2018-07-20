20 bin hayvan yüklü gemi şehri kokuttu

URUGUAY'dan Samsun Limanı'na getirilen 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan yüklü gemiden yayılan koku, kent merkezinde yaşayanları rahatsız etti.

DHA - Uruguay'dan gelen ve içinde 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan bulunan yük gemisi dün gece Samsun Limanı'na demir attı. Bu sabah itibariyle gemiden yayılan koku, sıcak havanın da etkisiyle kant halkını rahatsız etti. Panama bandıralı geminin 4 gün limanda kalacağı belirtilirken, büyük ve küçükbaş hayvanların ise Türkiye'nin çeşitli illerindeki besicilere gönderileceği öğrenildi.

Kent merkezinde yayılan koku ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şehrimizde insanlarımızı rahatsız eden yaygın bir koku olmuştur. Bu kokunun Samsun Büyükşehir Belediyemizin altyapı, hizmet ve faaliyetleri ile hiçbir alakası yoktur. Bu yaygın koku limana gelen büyük ve küçükbaş hayvan taşıyan gemiden gelmektedir."