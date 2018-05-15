İlk sahura saat kaçta kalkılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılının güncel imsakiye bilgilerini paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde iftar ve sahur saatleri belli oldu. İşte, il il sahur ve iftar vakitleri...

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı bu gece başlıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve tüm illerin sahur vakitleri bu haberde sizler için derledik. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı.

Milyonlarca kişi ilk Sahur vakti ne zaman diye aratmaya başladı bile. Ramazan imsakiyesiyle birlikte sahur ve iftar saatleri belli oldu. İlk sahura ne zaman saat kaçta kalkılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki Ramazan başlangıcı ne zaman başlıyor?

İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır ve tüm illerin sahur vakitleri ile ilgili aradıklarınız...

TÜM İLLERİN SAHUR VE NAMAZ VAKTİ