Savaşçı'nın 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Savaşçı dizisinin 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Savaşçı dizisinin yeni bölümü 21 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

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