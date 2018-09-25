Kaptanlığı elinden alındı

Manchester United, İngiltere Premier Ligi'ne istediği gibi başlamazken; menajer Jose Mourinho ile yıldız oyuncu Paul Pogba arasındaki gerilim tırmanıyor. İngiliz basını Mourinho'nun, Pogba'dan kaptanlığı aldığını ve satacağını yazdı.

Old Trafford'da 1-1 sona eren Wolverhampton maçının ardından Portekizli teknik adam ile Fransız yıldız arasında soyunma odasında şiddetli tartışma yaşandığı kaydedilirken, Mourinho'nun Fransız yıldızı satma kararı aldığı kaydedildi.

Worverhampton maçı sonrası Pogba, takım olarak daha atak oynamaları şeklinde basına açıklamalar yapması ve Fransız oyuncunun Mourinho'ya göndermede bulunması, Portekizli teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu. İngiliz basını, Mourinho'nun Pogba'dan kaptanlığı aldığını yazdı.

İlk olarak ESPN televizyonu Mourinho'nun Pogba'ya bir daha kendisine takım arkadaşlarının önünde kaptanlık vermeyeceğini söylediğini duyurdu. Haberde, Pogba'nın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği ve yeni rotasının da Barcelona olacağı belirtildi. The Sun gazetesi ise Mourinho'nun Pogba'yı Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.