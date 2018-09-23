Galatasaray, Akhisar'da liderliği bıraktı!

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.

Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Elvis Manu, 80. dakikada penaltıdan Güray Vural ve 84. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti. Galatasaray'da Garry Rodrigues 42. dakikada poenaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Akhisarspor ligde ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltirken, Galatasaray 12 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Regattin (Dk.65 Aykut Çeviker), Sissoko, Eray Ataseven (Dk. 82 Onur Ayık), Güray Vural, Serginho (Dk. 86 Dany), Manu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Sinan Gümüş (Dk. 57 Eren Derdiyok), Ndiaye, Fernando (Dk 66 Muğdat Çelik), Rodrigues (Dk 83 Feghouli), Emre Akbaba, Onyekuru

Sarı kartlar: Dk. 31 Ndiaye, Dk. 60 Muslera, Dk. 83 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 42 Serginho, Dk 43 Güray Vural, Dk. 52 Regattin, Dk. 59 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

Goller: Dk. 51 Manu, Dk. 80 Güray Vural (penaltıdan), Dk. 84 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)