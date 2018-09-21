Galatasaray'da keyifler yerinde

ERHAN KAAN ADIGÜZEL - HABERTÜRK/ Süper Lig'de Kasımpaşa’nın ardından Şampiyonlar Ligi’nde de Lokomotiv Moskova’yı yenerek moral depolayan Galatasaray’da futbolcular, her zamankinden daha hırslı ve istekli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Devler Ligi'ne iyi başlamanın sevincini doyasıya yaşayan Sarı-Kırmızılılar’ın Florya’da gerçekleşen antrenmanlarda da oldukça neşeli görüntüler sergiledikleri öğrenildi. Oyuncularının bu durumundan oldukça memnun olan teknik direktör Fatih Terim’in de keyfi yerinde...

Buna rağmen öğrencilerinin erken rehavete kapılmalarını önlemek isteyen deneyimli teknik direktörün, “Sadece 1 maç kazandık ve önümüzde 5 karşılaşma daha var. İyi başladınız ama daha zorlu maçlar bizi bekliyor. Şimdilik bu zaferi unutup Akhisar mücadelesine odaklanın... Maç maç düşünerek ilerleyelim” ifadelerini kullandığı bildirildi.