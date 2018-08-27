Fikret Orman sinirlendi: Git diyorsun gitmiyor

Fikret Orman, "29 kişilik bir kadromuz var. Bunun da 23-24'e inmesi lazım. Oyuncuya 'Git' diyorsun, gitmiyor. Talibin varsa getir biz yardımcı olacağız diyoruz ama gitmiyor. Ama takımda kaldığının ikinci günü ben niye oynamıyorum demeye başlıyor. Biz futbolcuları ağızları konuşsun diye almıyoruz ayakları konuşsun diye alıyoruz. Oynamayan oyuncu dedikodu yapıyor," dedi.

Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Dünkü maç güzel bir maçtı. Zevkli bir maçtı. Skor bizim açımızdan iyi olmasa da zevkliydi. Beşiktaş takımının iştahını beğendim. Gol atmak istiyordu ama şanssızdı. Şans çok büyük bir etkendi. Tabii ki eleştirilecek konular da var. Ama bu bizim aile sorunumuz. Bunu da kamuoyunda hiçbir zaman tartışmam. Daha ligin başındayız. Vodafone Park’ta ligde ilk defa mağlubiyet aldık. Antalyaspor’a nasipmiş. Bizim de özeleştiri yapmamız gereken konular var. Onu da yapacağız”

"Uzun zamandır bir aradayız. Beşiktaş tarihi açısından önemli işler yaptık. Bunu, kendimizi övmek için değil ama dünü çok rahat unutuyoruz. Bu arkadaşlarımla beraber biz Beşiktaş'ın toplam tarihinden daha fazla yatırım yaptık. Biz Beşiktaş tarihinde satılan oyuncuların toplamından daha fazlasını

sattık. Beşiktaş tarihinde açılan toplam mağaza sayısından daha fazlasını açtık. Beşiktaş tarihinde yapılanlardan daha fazla sponsorluk anlaşmaları yaptık"

"Yöneticilerimiz sosyal medyaya çok takılıyorlar. Ben bu sosyal medyaya çok hakim değilim. Benim motivasyonum çökünce, Beşiktaş da çöker. Yorgunluk oluştu, biraz var. Ekonomik bir sıkıntıdan geçiyoruz ülke olarak. Herkes kendi nazarında haklıdır ama konular artık farklı mevzulara geliyor. Herkes kendine göre haklıdır."

'İlk Ahmet Çebi ile konuşacağım'

"Gazetelerde okuyorum, o gidiyor, bu geliyor. Yönetim kurulu ile ilgili olarak daha konuşmalara. Bunlar yalan, yazılanlar yalan. Hep algı üzerine bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ahmet Nur Çebi ile biz hiç kavga etmedik. Ben hiç Ahmet ağabey ile hiç kavga etmedim. Kendisi de beni çok sever, ben de onu çok severim. Onun kalbinin kırıldığı şeyler beni üzer. Ama genel baktığımızda bir motivasyon düşüklüğü var, bu ortada. Farkındayız bu durumun. Ben daha kimseyle konuşmaya başlamadım. Bu hafta başlayacağım. İlk olarak da İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşacağım”

'Yönetim kurulu sayısını aşağı indireceğiz'

"Bilip de bir şeyi konuşmayan varsa namerttir. Beşiktaş, çok şeffaf bir kurumdur. Bu iddiaların hepsi, beni ve yönetimi yıkmak, Beşiktaş'ı yıkmak üzerine yapılan şeyler. Bunlar Beşiktaş'ın genel kurulunda yapılan şeyler. Biz mali genel kurul yapmıyoruz. Tüzüğü değiştireceğiz, 4-5 madde fazla değil. Bundan sonraki dönemle alakalı yönetim kurulu sayısını aşağı indireceğiz. Fazla olduğu zaman herkese bir görev vermek istiyoruz, herkes futbolun içerisinde olmak istiyor ama burası futbol kulübü değil, burası spor kulübü. Futbolun içerisinde olmayan dedikodu yapıyor. Futbolun içerisinde olanlar kıskanılıyor"

"Gelin aday olun, birleşin aday olun. Kazanırsanız, Allah yolunuzu açık etsin. Beşiktaş genel kurulu karar versin, buyurun gelin ama arkadan dedikodu yapmayın. Bunlar erkekliğe sığmaz. Ben kimsenin işine karışmam. Profesyonel yöneticilerimiz var. İletişimin, finansmanın hiçbir işine karışmam. Bunlar ayrı, bunların görevleri ayrı. Yönetim kurulunda görev verdiklerimin de işlerine karışmam. Herkes futbolun içerisinde olmak istiyor. Belki yeni yönetimde görev dağılımı bile yapmayabilirim çünkü bunları konuşmaktan işimize konsantre olamıyoruz. Pazarlama işini veriyoruz birine, pazarlama departmanının yerini bilmiyor"

"Menajerler haber yaptırıyorlar"

"Bir taraftar geldi, Metin Korkmaz'dan transfer yapmayın dedi. Ben de sana mı soracağım dedim. Kimi almışız Metin Korkmaz'dan? Orkan Çınar'ı sadece. Adam Orkan Çınar'ın menajeri, başka bir oyuncu almamışız Metin Korkmaz'dan. Menajerler büyük paralar kazanıyorlar, aldıkları paraları da basına dağıtıyorlar haber yapıyorlar. Mitrovic'i aldık, bu sene sattık 4.2'ye aldık, 3.9'a sattık. Biz aldık, biz sattık. Dedikodusunu ben yiyorum"

"Negredo'yu, Galatasaray'a bedelsiz götürmüşler, Beşiktaş'a bonservis ücreti ile gelmiş. Bulun gelin Galatasaraylı yöneticileri, sorun. Evrak değil, sözlü olarak teklif olsa bile kabul edeceğim. 2.5 milyon euroya Negredo'yu aldık. Rakiplerimiz daha fazla verdi, bir kelimesi konuşuluyor mu? Hayır. Neden bizimkiler konuşuluyor sadece? Ben 8 sene Yıldırım Demirören'e muhalefet yaptım. Bir tane iftiram yoktur, bir tane arkadan konuşmam yoktur. Yapıcı konuştum. Arkasından hiç konuşmadım. Biraz yürekleri varsa karşıma çıksınlar"

"Ben Beşiktaş'ta iki şeye elimi sürmedim"

"Bilip de konuşmayanlar gelsinler çıksınlar, konuşsunlar. Bilip de konuşmayanlar şerefsizdir. Beşiktaş'ta ne var ya? Beşiktaş'ın bütün evrakları halka açıktır. Herkes inceliyor bu evrakları, halka açık bir şirketiz. Ben iki şeye elimi sürmedim Beşiktaş'ta. Bir paraya, iki transfere elimi sürmedim. Para ile ilgili çoğu kararı ben bilmem bile. Transferde ilk olarak Deniz Atalay ile başladık. Sonra Erdal Torunoğulları ile çalıştım şimdi de Umut Güner ile çalışıyorum. Bu işleri yöneticiler üzerinden götürürüm. Ben arka planda olurum"

"Karius'un kiralama bedeli 1 milyon avro"

"Beşiktaş, bu sene Roco'yu bedava aldı. Karius'u aldık, 2 sene kiraladık, sonra bonserivisini almak üzere. Kiralama bedeli 1 milyon Euro'dur. "Ben bu kulübe başkan olduğum gün 500 tane haciz vardı. Eğer bilip de konuşmayan şerefsizdir. Genel Kurul da çıksın konuşsun. Olmayan bir şeyi olacak gibi söylüyorlar. Beşiktaş'ın bütün evrakları halka açıktır. Herkes inceliyor. Ayıptır. Beşiktaş'ta paraya ve transfere elimi sürmedim. Para ilk günden beri Ahmet Nur Çebi'dedir. Kurullarda alınan kararları ben bilmem. Transferde Deniz Atalay ile başladık, devam ettik. Dış transferde Erdal Torunoğulları ile çalıştım ve daha sonra Umut Güner ile çalıştım. Bütün konuşmaları yöneticilerim üzerinden götürürüm. Beşiktaş geçen sene transfere 7.5 milyon Euro harcamış. Vida'yı bedava almışız. Bu işi yapan insanlar şimdi ne yapacak? Rakiplerimizde bunlar konuşulmuyor. Bizi parçalamak istiyorlar. Bir tarafından 'Borcu azaltın', bir taraftan 'Transfer yap' diyorlar. Anlatıyorum, anlamıyorlar."

"Ahmet Bulut'a 1 dolar ödenmedi"

"Bu sene Ahmet Bulut ile çalışmadık. Ahmet'in Avrupa ilişkisi çok güçlüdür. Mario Gomez'e gittiler. Torunoğulları gitti, görüştü ve adamın kendi menajeri çıktı. Fiorentina ayağını Ahmet Bulut çözdü. 2012 senesinde Beşiktaş yönetimine geldik. 2012 den bu yana Ahmet Bulut'a 1 dolar ödenmiş mi? Ödenmemiş paranın neyini konuşuyoruz? Ahmet, Beşiktaş'a faydalı işler yapmıştır. Parasını alacak, almadı. Beşiktaş için gecesi, gündüzü ile çalışan başkan ve yönetimleri var. Biz 7 yetimin hakkını korumak için geldik. Ben geldiğimde menajerlik ücretleri yüzde 22'den 7'e düştü."

"29 kişilik bir kadromuz var. Bunun da 23-24'e inmesi lazım. Oyuncuya 'Git' diyorsun, gitmiyor. Talibin varsa getir biz yardımcı olacağız diyoruz ama gitmiyor. Ama takımda kaldığının ikinci günü ben niye oynamıyorum demeye başlıyor. Biz futbolcuları ağızları konuşsun diye almıyoruz ayakları konuşsun diye alıyoruz. Oynamayan oyuncu dedikodu yapıyor. Beşiktaş surat yapma yeri değildir."

"Taraftar taraftarlığını yapacak"

"Dünkü maçta çok üzüldüm ben daha 3. maç nerden çıktı bu küfür. Zannedersin ki ligin sonuna girdik. İşin bu tarafına baktığımızda herkes işini yapacak. Ayaklar baş olmayacak. Taraftar taraftarlarlığını, yorumcu yorumculuğunu, oyuncu oyunculuğunu yapacak. Tweetler atıyorlar. Bir tanesini okumuyorum. 13-15

yaşındaki çocuk, babasından harçlık alıyor, okula gidiyor, oradan milyon euroluk transferler için yorum yapıyor. Yorum yapması sıkıntı değil, gelip benim telefonuma cevap atıyor. WhatsApp grubu kuruyorlar, beni alıyorlar. Ben sizin sınıf arkadaşınız mıyım? Süleyman ağabey başkan olsaydı, bu ortamları görseydi nasıl yönetirdi bilemiyorum."

"Bir transfer daha yapabiliriz"

"Kadromuzu en azından 23-24'e indirmek için yaptığımız girişimler sonuca ulaşır ise 1 transfer yapmak istiyoruz. Bu transfer forvet ya da forvet arkası olabilir. Amla Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın gerçekleri var. Bizim için en önemli şey itibarımızdır. Şampiyonluktan ziyade şerefli ikinciliklerle mutlu olmuş bir camiamımızdır. Benim için de en önemli şey Beşiktaş'ın itibarıdır ve o yolda ilerliyorum'

Geçen seneye baktığımız zaman eksik bölgemiz Talisca'dan dolayı forvet arkası. Ama takıma her yeni birini kattığımızda mutsuz olan oyuncular oluyor. Biz elimizdeki oyuncular başarılı olsun istiyoruz. Tolga, Oğuzhan gibi oyuncularımız bazen kendileriyle mücadele ediyorlar. kendileriyle mücadele etmeyi bırakırlarsa Beşiktaş başarılı olur.

"Negredo iyi başladı. Negredo için bize teklif gelmedi. Bu da tam dedikodu. Vida için 10 milyon pound teklif gelmişti. Bunun da yüzde 10'u menajerlik payı çıktığında 9 milyon pound ediyordu. Biz yeterli bulmadığımız için kabul etmedik. Biz zaten Vida'yı satmak için almadık'

"Şenol Güneş'le aramızda bazen yanlış anlaşmalar oluyor"

"Şenol hoca ile bizim 4. senemiz. Kariyerinde en uzun çalıştığı başkan benim. Bizim aramızda gönül dostluğu var. İnsan nasıl eşiyle bile bazen kavga eder ama eşiyle mutlu olmadığı anlamına gelmez. Dönem dönem tartışmalarımız oluyor. Aile içerisinde yanlış anlaşılmalar, çizgiyi aşmalar oluyor. Herkesin bir çigizisi var onun dışına çıkmalar oluyor. Futbolun içerisinde bunlar olur. Yöneticilik çözüm bulma işidir. Biz de çözmeye çalışıyoruz. Benim de kırıldığım anlar oluyor mu oluyor. Ama ben Beşiktaş'ı yönetmeye geldim. Bunun için hislerimle hareket etmemeye çalışıyorum' Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkanı da, hocası da futbolcusu da buna dahildir."

"Talisca'yı tutmaya çalıştım"

"Talisca tarzında oyuncular dünyada kalmadı. Talisca'yı tutmak için uğraştım. Devre arasında kendisine bonservisini alacağımızı söyledim. Ama Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Büyük olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'a yukarıdan bakan biri olduğunda geri dönmem. Beşiktaş'tan iyi anlaşanlara kolları açtım"

"Benim Beşiktaş'taki dönemim 2022'de bitiyor. Tüzüğü değiştirelim diyormar ama tüzük değişse de benim niyetim yok. Eğer 2019'da seçilirsem 2022'den evvel Beşiktaş'ın daha iyi yönetilebileceği tüzük maddelerini genel kuruluna getireceğim. Bunlardan biri de maaşlı başkanlık. 14 yabancı oyuncu fazla gelmeye başladı. Aşağıya doğru iniş lazım. Yerli oyunculara TL ödenmesi konusunu kulüpler birliğinde aramızda konuştuk. Önümüzdeki günlerde yönetim kurulunda bu yönde karar alabiliriz."