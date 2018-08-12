Dev maçta kazanan City!

Premier Lig'de haftanın kapanış maçı dev bir mücadeleye sahne oldu. Son şampiyon Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Arsenal'i 2-0'lık skorla geçti.

Premier Lig'de geçen sezonu 100 puanla şampiyon tamamlayan Manchester City, yeni sezonun ilk haftasında Arsenal karşısında rahat kazandı.

2-0'lık galibiyetle sezona "Merhaba" diyen Manchester ekibi, 3 puanı cebine koydu. Arsenal ile sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, henüz 14. dakikada Raheem Sterling ile Arsenal ağlarını sarsıp dev mücadelede 1-0 geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de baskısını sürdüren Pep Guardiola'nın öğrencileri, 64. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 2-0'ı buldu. 79. dakikada Arsenal'de Aubameyang'ın golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Kalan dakikalarda iki takım da ataklarından sonuç alamadı ve maç 2-0 sona erdi.

EMERY DE YARAMADI!

Sezon sonunda Arsenal'de koltuğu Arsene Wenger'den devralan Unai Emery, Emirates'teki ilk maçında umduğunu bulamadı. İspanyol teknik adam ayrıca, Pep Guardiola’ya karşı çıktığı 11. maçta 7. kez kaybederken, yine sahadan galibiyetle ayrılamadı.

PREMİER LİG'DE TOPLU SONUÇLAR:

Manchester United: 2 - Leicester City: 1

Newcastle: 1 - Tottenham: 2

Huddersfield: 0 - Chelsea: 3

Bournemouth: 2 - Cardiff City: 0

Watford: 2 - Brighton: 0

Fulham: 0 - Crystal Palace: 2

Wolverhampton: 2 - Everton: 2

Liverpool: 4 - West Ham United: 0

Southampton: 0 - Burnley: 0

Arsenal: 0 - Manchester City: 2