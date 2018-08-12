Başakşehir fırtınayı devirdi!

Süper Lig'in açılış haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Başakşehir Trabzonspor'u 43. dakikada Manuel Da Costa ve 90+1. dakikada Adebayor'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na 3 puanla başladı. Başakşehir'de sakatlanan Eljero Elia 55. dakikada yerini Stefano Napoleoni'ye bıraktı. Turuncu Lacivertliler'de cezası süren Arda Turan, Trabzonspor'da ise ameliyat olan Burak Yılmaz mücadelede forma giymedi. İşte Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının tüm detayları...

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi...

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Başakşehir 22. dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Epureanu kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

Ev sahibi ekip 30. dakikada bir kez daha etkili geldi. Gökhan İnler'in ceza sahası dışından çektiği şutu Onur Kıvrak güçlükle kornere çeldi. Bu pozisyondan 4 dakika sonra, Bajic'in pasıyla ceza sahasına giren Caiçara'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Başakşehir 43. dakikada golü buldu. Sağ kanattan Edin Visca korneri kullandı, ön direkte iyi yükselen Manuel Da Costa'nın kafa vuruşu kaleci Onur Kıvrak'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Ev sahibi ekip bu golle mücadelede 1-0 öne geçti ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

55. dakikada Başakşehir'de zorunlu değişiklik oldu. Girdiği ikili mücadelede sakatlanan Eljero Elia oyuna devam edemeyince yerini Stefano Napoleoni'ye bıraktı.

Turuncu-Lacivertliler 70. dakikada etkili geldi. Caiçara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın vuruşunda top Onur Kıvrak'ta kaldı.

Medipol Başakşehir 90+1. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Caiçara'nın yaptığı ortaya kafayı vuran Togolu yıldız skoru 2-0 yaptı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Bu sonuçla Başakşehir lige 3 puanla başladı.