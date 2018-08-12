Fenerbahçe'de taraftarla kritik toplantı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, taraftar gruplarıyla bir araya geldi. Oldukça verimli geçen toplantıda yönetimle taraftarlar 3 maddelik bir anlaşma üzerinde uzlaştı.
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