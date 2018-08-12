Fenerbahçe'de taraftarla kritik toplantı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, taraftar gruplarıyla bir araya geldi. Oldukça verimli geçen toplantıda yönetimle taraftarlar 3 maddelik bir anlaşma üzerinde uzlaştı.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre görüşmede yeni sezon öncesi tribünlerde olması hedeflenen konular konuşuldu.
Fenerbahçe'de taraftarla kritik toplantı

Çok Görüntülenenler

Spor