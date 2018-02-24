Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması



Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"GELDİĞİMİZDEN BERİ BORÇLA UĞRAŞIYORUZ"

"Biz geldiğimizden beri borç yönetimi ile uğraşıyoruz. O günkü mali durum fiili olarak iflasın eşiğine gelmiş bir Beşiktaş vardı. 78 milyon dolar civarında bütçesi olan Beşiktaş Kulübü'nün, 30-35 milyon doları faize gidiyordu. Yatırımsal olarak işleri yapabilmek için yatırımlar da yoktu. Sürdürülebilir bir borç olsaydı bu yönetim kurulu zaten burada olmayacaktı."

"BEŞİKTAŞ'IN MALINI SATAN ADAM OLMAK İSTEMİYORUM"

"Borcu azaltmak için ya küçüleceksiniz, özellikle futbol takımından bahsediyorum. Diğer branşları da kapatacaksınız. Ben ve arkadaşlarım buraya sadece mali problemleri çözmek için gelmedik. Biz de buraya şampiyonluk yaşamaya, mutlu olmak için geldik. Kulübe giren parayı biz buluyoruz, biz getiriyoruz."

BORÇ AÇIKLANDI

"Net borcumuz 1 milyar 710 milyon TL."

"İKİ RAKİBİMİZİ UEFA NEDEN ÇAĞIRDI?"

"Mart ayında iki rakibimizi UEFA çağırdı. Çok mu özledi onları? Neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar? Hiç UEFA'nın Beşiktaş ile problemi olduğunu duydunuz mu? Beşiktaş'ın itibarı yerindedir. Bir sosyal medya hesabım var küfür ediyorlar oradan bana. Bir cimri oluyorum, bir de parayı kimseye vermeyen adam oluyorum. 500 bin euroya aldığımız oyuncuyu 26-27 milyon euroya sattık. Bunu biz yaptık. Rakibimiz 30-40 milyon euroya mal olan oyuncular alıyor. UEFA'yı hiç dikkate almıyor. Biz bu paralara oyuncu satıyoruz."

ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

"Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır yahu!""Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır!"

"Bu şampiyonluğun geleceğine inanıyorum, nerede ne yapılıyor, ne oluyor biz bunların hepsini görüyoruz, her şeyin farkındayız. Şimdi yarın çok önemli bir maç var. Bu Beşiktaş'ı iki sene şampiyon yapan takımı ve hocayı bir alkışlayalım. Şenol Güneş dünyanın en namuslu, en çalışkan insanı. Göreceksiniz hep beraber şampiyon olacağız."