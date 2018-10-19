CHP'li Yarkadaş'a Halkbank sansürü

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, HALKBANK'ın kurum hakkında yazdığı tweetleri mahkeme yoluyla engelletmesine tepki gösterdi.

Döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların yaşandığı Eylül ayında HALKBANK'ın kendi personeline "Mesai saatleri ve dışında döviz almayın" şeklinde uyardığını duyuran Yarkadaş'ın tweetlerine İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli getirildi.

HALKBANK'ın yaptığı başvuru sonucu alınan karar Yarkadaş'a da tebliğ edildi. Yarkadaş ise avukatı Ertuğrul Aydoğan ve Ayça Pınar Sarıtaş aracılığıyla karara itiraz etti.

7. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Yarkadaş, "Bankaya ilişkin yazdığım farklı konulardaki yedi tweetin erişime engellenmesi, açık bir sansürdür" ifadesini kullandı. Yarkadaş, "Bankalarda ne olup bittiğini bilmek halkın en doğal hakkıdır" dedi.

CHP'li Yarkadaş, kararın iptalini istedi.