Yandaş yazardan AKP iddiası: Yüzde 90'ı gidici

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim öncesinde AKP'de mevcut başkanlar koltuklarını koruma yarışına girerken, birçok ismin önümüzdeki seçimlerde aday gösterilmeyeceği belirtiliyor.

Yandaş yazar Erdoğan'a yalvaran isimleri açıkladı!

Geçtiğimiz haftalarda kaleme aldığı yazısında, "Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın kesin gidici isimler.. Dahası da var... O isimleri de netleştirdikten sonra yazacağım" diyen AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hadi Özışık, bundan sonra yeni isim açıklamayacağını söyledi.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı olan Özışık, "AK Parti'de hangi belediye başkanları gidici?" yazısından sonra çok sayıda ismin kendisini yazmaması için arayıp ricada bulunduğunu belirtirken, "'Diğer gidici belediye başkanlarını da yazacağım' demiştim! Gerek kalmadı, çünkü işbaşındaki başkanların yüzde 90'ı gidici. Yani, AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın gücüyle kuruldukları koltuklar 31 Mart'tan sonra yok olacakların oranı yüzde 90..." ifadelerini kullandı.