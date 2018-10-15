CHP'li Naif Alibeyoğlu'nun adı Kars için yine gündemde

Kars’ın gelişmesinde ve kalkınmasında oldukça önemli rol oynayan, Kars’ın bir kültür ve dünya şehri olmasında büyük emekleri olan ve Kars’ın adını dünyaya duyuran, kültürel mirasımız olan tarihi binalarımızın yağmalanmasını önleyerek, onları yeniden kültür mirası listemize kazandıran, Kars’a saymakla bitiremeyeceğimiz somut hizmetler sunan ve Karslıların daima hayırla, sevgi ve saygıyla yâd edeceği bir isim olan Kars Belediyesi eski Başkanı CHP'li Naif Alibeyoğlu’nun yeniden belediye başkanlığına aday olması için Karslılar seferber oldu.

Parti ve etnik ayrım gözetmeksizin, “Kars Parti”li olan CHP'li Naif Alibeyoğlu, gerek telefon ve gerekse de dijital ortamda yapılan “Kars Belediye Başkanı Adayı Kim Olsun” anketlerinde birinci sırada yer alıyor.

Kars’ın en eski ve saygın haber sitelerinden olan www.karsmanşet.com'un hazırlamış olduğu “Kars Belediye Başkanı Adayı Kim Olsun” anketinde de CHP'li Naif Alibeyoğlu birinci sırada yer alıyor.Kars halkının bu dönemde yoğun destek ve teveccühüne mazhar olan Naif Alibeyoğlu’nun, Kars’ı yeniden “Doğu’nun İncisi” ve “Kafkasların Kültür Başkenti” yapmak için aday olacağı görünüyor.