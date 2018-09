AKP'den Enis Berberoğlu hakkında ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Türkiye'de her seçim bölgesinde ilde ilçede aday çıkaracak şekilde genel merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı son derece önem verdiğimiz bir siyasal mutabakat. Cumhur İttifakı'na çok önem veriyoruz. Cumhur İttifakı'na dönük bunun içerdiği ilkelerin korunması konusunda titiz özenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil. MHP ile görüş ayrılıkları Cumhur İttifakı'nı sarsmaz. Bir takvim her an olabilir. Daha yerel seçimlere var. Tartışmalar sürüyor.

ERDOĞAN-BAHÇELİ BİR ARAYA GELECEK Mİ?

Takvim her an olabilir. Daha yerel seçimlere var. Tartışmalar sürüyor. AK Parti olarak şu öneriyi veriyoruz diyebileceğim bir noktada değiliz. Bahçeli ile Erdoğan bir araya gelecek mi, henüz belli bir takvim yok. Programların uygunluğuna göre her an bir araya gelebilirler. Heyetler görüşürler, bunda bir mahsur yok. Olunca da sizi bilgilendiririz. Müzakere şeklinde olacaktır. Olgunlaşınca liderler bir araya gelecektir.

ENİS BERBEROĞLU

Yargı kararını verdi. Suçlu buldu. Yargı hükmünü vermiştir.

MHP'NİN AF TEKLİFİ

Pazartesi MHP'nin vereceği paketi bir göreceğiz. Tabi ki değerlendireceğiz. Bu daha önceki pozisyonumuzu değiştireceğiz anlamına gelmiyor. Kişilerin suçlarını affetme gibi bir durumumuz yok. Hakkını çiğnediği kişinin hakkına tecavüz etmiş oluruz. Hiçbir MYK veya MKYK'da bunu görüşmedik. Duruşumuz açık ve net. İlkelerimiz ile uygun olan tarafı ne, ne değil onu görürüz. Af konusunda aynı düşünmediğimiz, aynı yerde durmadığımı ortadadır. Bu herkesin gözü önünde gerçekleşiyor.

İŞ BANKASI TARTIŞMASI

Atatürk'ün her mirası Türk Milletinin ortak malıdır. Atatürk'ün mirasını doğru anlamak lazım. CHP doğal mirasçı görüyor kendini. Atatürk'ün mirasını tek bir partinin görürsek indirgeme bir yaklaşım olur. Her türlü mirasının devlette temsil edilmesi gerekir. Biz buradan pay almıyoruz, sembolik diyorlar, orada neden oturuyorsun? Atatürk'ün mirasına saygısızlık olarak görüyoruz."