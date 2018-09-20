Muharrem İnce'den 24 Haziran raporu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce '24 Haziran Sonuçlarına Göre CHP’li Belediyeleri Neler Bekliyor?' başlıklı bir rapor hazırlattı.

Esra Koçak Mayda/ ARTI GERÇEK- CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleriyle ilgili bir rapor hazırlattı. Yerel seçimlerde CHP’yi bekleyen tabloyu ortaya koymak için hazırlanan raporda, Erdoğan’ın başarısının arkasında seçim ittifakının olduğu belirtildi. Raporda ittifakın CHP’ye ise yaramadığına dikkat çekildi.

Rapora göre CHP, İnce’nin aldığı oy oranlarını alırsa elindeki 6 büyükşehir belediyesini 9'a çıkaracak. Kendi oy oranlarını korursa 2 belediyeyi kaybedecek. AKP-MHP ittifakı ile de elindeki büyükşehirleri 2'ye düşürme ihtimali barındırıyor.

Muharrem İnce, seçim analisti ve istatistik uzmanı Filiz Aydın Koç’a “24 Haziran Sonuçlarına Göre CHP’li Belediyeleri Neler Bekliyor?” başlığıyla bir rapor hazırlattı. Koç'un hazırladığı 14 sayfalık rapora göre, İnce seçimlerde 30 büyükşehirde partisinden daha fazla oy aldı.

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Hazırlanan raporda şu başlıklar öne çıkıyor:

İNCE'NİN OYLARINDA İTTİFAK ETKİSİ YOK

30 büyükşehir belediyesi bazında, Cumhurbaşkanı adaylarının oyları, partilerinin aldıkları oylarla karşılaştırıldığında; Erdoğan’ın%25 oranında daha fazla oy aldığı görülürken, İnce için bu oran (%36,2)’dir.

Erdoğan’ın oylarında ittifak etkisi varken, İnce’de böyle bir etki bulunmamaktadır. Bu oran, İnce’nin CHP’ye oy veren seçmen kitlesinde önemli bir ayrışma yarattığını göstermektedir.

İNCE HIZLI BİR ÇIKIŞ YAPTI

- İnce, partisine göre, seçmen nezdinde, çok hızlı bir çıkış göstermiştir. 30 büyükşehir belediyesinde, partisinin aldığı oyla, kendisinin aldığı oy, birbiriyle kıyaslandığında, %36 daha yüksektir. Erdoğan, ittifak oylarından yararlandığı halde, partisinin oyuyla, kendi oyu arasındaki fark %25’tir.

CHP 15 BÜYÜKŞEHİRDE OY KAYBETTİ

- CHP ise 24 Haziran’da, 30 Mart’ta, 30 büyükşehir belediyesinin 15’inde oy artışı sağlamışken, 15’inde oy düşüşü yaşamıştır.

- İnce, ülke genelindeki oylarla kıyaslandığında, partisinden %8,1 düzeyinde fazla oy almıştır. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde %8,8 seviyesinde, diğer illerde ise %5,8 oranındadır.

İNCE HER BÖLGEDE OY ARTIŞI SAĞLADI

- İnce, Türkiye’nin her bölgesinde oy artışı sağlamıştır, özellikle doğu illerinde olağanüstü büyük artışlar olmuştur.

- İnce, 30 büyükşehir belediyesine partisinin 30 Mart 2014’te aldığı oya göre bakıldığında, 24’ünde oy artışı sağlamış, 6’sında düşük oy almıştır. 24 Haziran 2018’de ise tamamında, partisinden daha çok oy almıştır.

4 İLDE ERDOĞAN'DAN YÜKSEK OY ALDI

- İnce 30 büyükşehir içinde Aydın (CHP), İzmir (CHP), Muğla (CHP), Tekirdağ’da (CHP) Erdoğan’dan daha yüksek oy almıştır.

Muharrem İnce’nin, AKP’den daha fazla oy aldığı il sayısı ise 9’dur. Bu iller; Aydın (CHP), İzmir (CHP), Muğla (CHP), Tekirdağ (CHP) ve Adana (MHP), Antalya (AKP), Eskişehir (CHP), Hatay (CHP) ve Mersin (MHP).

30 BÜYÜKŞEHİRDE PARTİSİNDEN YÜKSEK OY ALDI

İnce, 30 büyükşehirde, partisinden daha fazla oy almıştır. 30 Büyükşehir belediyesi içindeki oy farklılaşmalara baktığımızda, Trabzon (AKP), Ankara (AKP), İstanbul (AKP) ve Ordu (AKP) CHP’nin oylarının oransal olarak en çok düştüğü iller olarak görülmektedir.

- CHP’li Merkez Belediyelerden Çanakkale, Edirne, Kırklareli’nde 24 Haziran CHP oy sayılarına göre kaybetme riski olası görünmemektedir. 8 merkez belediyenin 5’i (Burdur, Giresun Sinop, Zonguldak, Yalova) kaybedilme riski taşımaktadır.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE KİM KAZANIYOR, KİM KAYBEDİYOR?

- CHP’nin elinde 6 büyükşehir belediyesi bulunuyor. Bunlar Aydın, Eskişehir, Hatay, İzmir, Muğla ve Tekirdağ. 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, Eskişehir ve Hatay’ı AKP kazanmaktadır.

- İnce'nin aldığı oylara göre baktığımızda ise herhangi bir kayıp yaşanmıyor. 6 büyükşehre ilave olarak, 3 büyükşehir daha kazanılıyor. Bunlar, Adana, Antalya ve Mersin.

- 24 Haziran sonuçlarını, AKP+MHP ittifak oyları olarak aldığımızda ise CHP’nin elindeki 6 büyükşehrin 2’si daha kaybedilmektedir. Bunlar Aydın ve Tekirdağ’dır.

- İnce'nin oyları AKP+MHP ittifakına karşı 4 büyükşehri elinde tutuyor. Bunlar Aydın, İzmir, Muğla ve Tekirdağ. Bu illere, Erdoğan’ın aldığı oylarla baktığımızda, yine bu 4 büyükşehir belediyesi kazanılıyor.

- Sonuç olarak, CHP, İnce’nin aldığı oy oranlarını alırsa, 9 büyükşehir belediyesine çıkmaktayken, CHP, kendi aldığı oyları alırsa, 4 büyükşehir belediyesine ve 24 Haziran sonuçlarına göre AKP+MHP ittifakı ile ise de 2 büyükşehre düşme ihtimalini barındırıyor.