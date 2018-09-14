Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sonuçları ağır olur

Suriye ve İdlib sorununu konuşmak üzere gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı toplantı sona erdi. Almanya, Fransa ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'e yapılacak bir saldırının ağır sonuçları olur" ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

"İdlib'de çözümün siyasi olması ilk önceliğimiz. Geçen hafta Tahran'da Cumhurbaşkanımız İdlib'de saldırı olmaması için çaba gösterdi. Yeni bir göç dalgası sadece Türkiye'ye yük olmayacağı belli. Mültecilerin geri dönmesi gibi konular da daha sonra konuşulacak. Burada siyasi çözümü önceleyen Anayasa Komisyonu'nun da işlemesi konusunda mutabakata vardık. Cerablus bu konuda önemli bir örnek.

Risklere karşı üstümüze düşeni yaparız

Sayın Cumhurbaşkanımız da Tahran'daki konuşmasında bu konuya değinmişti. Pazartesi Soçi'ye yapılacak ziyaret önem arz ediyor. İdlib gibi bölgeye üç buçuk milyon insan sıkışmış durumda. Bununla ilgili teknik ekiplerimiz görüşmelere devam ediyor. İdlib'de siviller ve muhalifler hedef haline getirelemez. Türkiye'ye açık ve net destek verilmesi gerekir. Risklere karşı üstümüze düşeni yaparız."