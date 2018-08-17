CHP'li Serter: İzmir’den kopmayacağım

Ekonomide yaşananların ve Türk lirasının değer kaybının bir “kriz” olarak ifade eden Serter, 'Sorunun adını koymaktan çekinmeyelim, içinde bulunduğumuz durum ekonomik krizdir' dedi.

İzmir’i çok yakından tanıyan ve İzmir’in bir vekili olarak görevinin Ankara’da olmasına rağmen kentinden kesinlikle kopmayacağını söyleyen Serter, “İzmir’in sorunlarının Ankara’daki takipçisi olacağım” diye konuştu.

Kordon Otel’de Eşi Huriye Serter ve ekibinin katılımı ile yapılan basın toplantısında gündem yaşanan ekonomik kriz oldu. Tek adamlık rejiminin bu krizlerin ve yaşadığımız sorunların temeli olduğunu söyleyen CHP’li Vekil Bedri Serter, “Tek adamlık rejimi yüzünden her gün bir krize uyanıyoruz. Bu sorunların kaynağı ne, yapılan hatalar neler hepsini 1 Ekim’den sonra meclis kürsüsünde bangır bangır bağıracağım” dedi.

“Yaşadıklarımızın adı krizdir”

Bugün yaşadıklarımızı kriz olarak değerlendirilmemesinin de hata olduğunu ifade eden Serter, “Kriz yok demek ya ekonomiyi bilmemek ya da art niyetli olmak demektir. Dolar ikiye katlanmışken kriz var mı yok mu tartışması abestir. Problemi doğru ortaya koyacaksınız ki çözümünü bulabilesiniz. Vatandaşlarımızı da yandaş basın yayın kuruluşları eliyle yanlış yönlendiriyorlar. Bizlerin sesinin vatandaşa ulaşmasının önünü kesiyorlar. Ama 1 Ekim’den itibaren meclis kürsüsünden bunların hepsini tek tek anlatacağız” diye konuştu.

“İzmir’in sorunlarına hakimim”

İzmirli basın mensupları ile de bayramlaşan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, görevinin Ankara’da olduğunu ama doğma büyüme bir İzmirli ve İzmir’in bir vekili olarak İzmir ve İzmir’in sorunları ile de çok yakından ilgileneceğini söyledi. Basın mensuplarının kendilerine her an ulaşabileceğini söyleyen Serter, “İzmir’in sorunlarına sıkıntılarına zaten yabancı değilim, bu süreçte bu sorunların Ankara’dan çözümüne dair de büyük bir çaba içinde olacağımın da bilinmesini isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

“Diplomasi dili şart”

Diplomasinin çok önemli olduğunu ve devletler arası ilişkilerin belli bir düzeyi ve diplomasi dili olduğunu da söyleyen Serter, “Herkesle kavga etmek, üstelik bunu yaparken üslup olarak diplomasi dilinin dışına çıkmak da bu tarz krizlerin tetikleyicisi konumunda maalesef” diyerek sözlerini tamamladı.