İYİ Parti'nin tek seçeneği kaldı

Ozan Çepni/ Cumhuriyet- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , olağanüstü kurultay kararının ardından bir kez daha aday olmayacağını açıkladı. Akşener’in kararı Başkanlık Divanı toplantısına devam eden kurmayları üzerinde şok etkisi yarattı. 12 Ağustos’ta kurultayı toplamayı planlayan İYİ Parti’de umutlar azalırken, henüz B Planı hazırlıkları başlamadı.

Bazı parti yöneticileri, daha önce sadece Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın görüştüğü Akşener’e tüm Başkanlık Divanı üyeleri olarak topluca gidip “siz yoksanız parti yok olur” mesajıyla ikna edilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyorlar.

Akşener’in, Afyonkarahisar kampının ardından olağanüstü kurultay kararı alması ve “aday olmayacağım” açıklamasının ardından kararının kesin olduğunu bir kez daha vurgulaması parti gündemine bomba gibi düştü. Olağanüstü kurultay için dün olağan toplantıda bir araya gelen Başkanlık Divanı üyeleri, süreci hızlandırmak için 12 Ağustos tarihi ve yasal süreci konuştuğu sırada, Akşener sosyal medyadan ikinci bir açıklama yaparak “Değerli dava arkadaşlarım, kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim” dedi.

Önceki gün İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile yaptığı görüşmede 72 saat süre istediği belirtilen Akşener , henüz 24 saat dolmadan yeni adımını attı. Akşener , “Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Olağanüstü gündem

Akşener’in açıklamaları ile toplantı sırasında karşılaşan kurmayları ise “kararım kesindir” açıklamasının ardından olağanüstü gündem belirleyerek son durumu tartıştı. Toplantıdan ikna sürecinde ısrar kararı çıktığı öğrenildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Başkanlık Divanı bir kez daha milletin talebi olan Sayın Meral Akşener’i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti. Akşener’i ikna edeceğiz, başka adayımız yok” dedi.

B planı yok

B planı için henüz erken olduğu belirtilirken ikna sürecinin kurultaya kadar devam etmesi ve “Doğmamış çocuğa don biçmeyelim” fikrinin öne çıktığı öğrenildi. Partinin Akşener’siz senaryoda geleceğinin çok parlak olmayacağını belirten parti kaynakları ise Akşener’i ikna için daha büyük bir çaba gerektiğini vurguladı.

Akşener’in ikinci kez “yokum” açıklamasının ardından toplanan Başkanlık Divanı’nda bazı isimler, bu kez tüm Başkanlık Divanı üyeleri olarak Akşener’e gidip, ikna girişiminde bulunulması gerektiğini savunuyor. Şimdiye kadar Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan dışında hiçbir isimle görüşmeyen Akşener’in iknası için topluca gidilmesi ve “Eğer siz yoksanız, parti de yok olur” kozununun kullanılması gerektiği görüşü seslendiriliyor. Ancak bu konuda henüz Başkanlık Divanı’nda kesin görüş olumuş değil.

Ancak halen resmen genel başkan olan Akşener’in kurmaylarının telefonlarına bile kısıtlı cevap verdiği belirtildi. Parti kaynakları, sadece genel başkan sıfatıyla hukuken yapılması gereken iş ve işlemlerde Akşener ile temas kurulabildiğini aktardı.



Kurultay gündemi belirlendi

Olağanüstü kurultayın 12 Ağustos’ta yapılmasını kesinleştiren İYİ Parti yönetimi, kurultay gündemini de belirledi. 18 gün sonra yapılması planlanan kurultay, delege yoklaması ile başlayacak. Divan Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Parti Tüzüğü ve Parti Program Komisyonlarının kurulması ve çalışması gündemine geçilecek. Ardından ise Genel Başkan sıfatı ile Meral Akşener’in konuşacağı gündeme geçilecek. Komisyondan gelen rapoların okunması ve oylanmasının ardından ise Akşener’in aday olmaması durumunda olası diğer adaylara söz verilecek. Ardından ise yeni genel başkan ve Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi gerçekleştirilecek. Son söz ise İYİ Parti’nin yeni genel başkanına teşekkür konuşmasına için verilecek.