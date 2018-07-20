Ali Şeker'den Eren Erdem'e ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan CHP eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’i cezaevinde ziyaret etti. Eren Erdem’i ziyaretinin ardından bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Eren Erdem’in tek kişilik odada yalnız kaldığını ancak moralinin yüksek olduğunu, 25 Temmuz’da esastan verilecek olan kararı beklediğini ve hakkındaki dava için “Bu bir siyasi davadır!” dediğini belirtti.

Eren Erdem’den OHAL değerlendirmesi

2 yıllık bir süreç sonrası OHAL’in sona ermesi üzerine Ali Şeker aracılığı ile bir değerlendirme yapan Eren Erdem, “Değerli arkadaşlar. Herkese selam. OHAL kalkmış. Pazartesine kadar tadını çıkarın. Biz burada bu durumu nohutlu pilavla kutladık. Pazartesi itibariyle yoğun olacaksınız. Başarı dilerim. Sağlığım iyi. Cezaevi ziyaret kısıtlaması kalkmış görünüyor. Umarım yakında çıkacağım, çıkana kadar ziyaretinizi beklerim” notunu paylaştı.





Eren Erdem’in hakkındaki iddiaların tutarsızlığına dikkati çeken Şeker, “Arkadaşımız Eren Erdem hukuka aykırı bir şekilde içeride tutuklu bulunuyor. Karşı gazetesinin eski sahibi ve yazarları dışarıda serbestçe gezerken bu kişilerin gizli tanıklıkları ile Eren Erdem’in içeride tutulması bu davanın siyasi bir dava olduğunun en açık göstergesidir.” dedi.

ÖSO’ya Terör Örgütü Demek Suç Mu?

Eren Erdem’in ÖSO’ya terör örgütü dediği için devleti aşağılamaktan hakkında dava açıldığını söyleyen Şeker, “Eren Erdem arkadaşımızın yaptığı ÖSO eleştirisi ve değerlendirmesi hangi gerekçe ile devleti aşağılama olarak kabul ediliyor? Bu davayı açanlar, ÖSO ile devleti bir mi göstermeye çalışıyor?” diye sordu.

Eren Erdem’in olur olmaz her konuda, her yerden kendisine dava açıldığını söylediğini aktaran Şeker, “Eren Erdem’in telefonu dinlenmiş ancak herhangi bir suç unsuru bulunmamıştır. Selam Tevhid iddianamesinin savcıları bugün FETÖ’den tutuklu iken, Hakan Fidan dahil birçok AKP’li isim kendisini kumpas mağduru gibi kabul ederken, tapelerin sahteliği ayyuka çıkmışken Eren Erdem bu sahte tapelerle oluşturulan kumpas davası ile içeride tutulmak isteniyor” dedi.