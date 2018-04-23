Son ankette bomba sonuçlar!

Gezici Araştırma Şirketi son anketinde, vatandaşın nabzını ölçtü. İlk turda yüzde 50’yi geçen Cumhurbaşkanı adayı yok.

Seçmenin yüzde 72’si yarışın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçeceğine inanıyor.

Gezici Araştırma, 14-15 Nisan ta­rihleri arasında 21 ilde 3 bin 864 kişiyle görüşerek siyasi durum anketi yaptı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Gezici anketinden çıkan sonuçlar şöyle:

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİK: “Size göre Türki­ye'nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna verilen cevaplar şöyle: Ekonomik sorunlar (yüzde 48.6), PKK terörü (yüzde 38.8), işsizlik (yüzde 36.7), FETÖ terörü (Yüzde 24.7), eğitim sorunu (yüzde 20), Suriyeliler (yüzde 17.7), yolsuz­luk (yüzde 12.1).

ADAYLARA DESTEK: Olası Cumhurbaşkanı adayların­dan kimi destekleyecekleri so­rulduğunda şöyle bir dağılım oluyor: Tayyip Erdoğan 43.5, Me­ral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Te­mel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Ke­sici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.

İttifak 51’i bulamıyor, ikinci tur kesin

Tayyip Erdoğan'ın oyu: Yüzde 43.5

İlker Başbuğ'un oyu: Yüzde 9.5

Abdullah Gül'ün oyu: Yüzde 5.3

Temel Karamollaoğlu'nun oyu: Yüzde 1.5

ERDOĞAN-AKŞENER YARIŞI: İkinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarı­şında tablo Erdoğan 45.6 Akşe­ner 41.8, kararsız 12.6 şeklinde. Aynı yarış Abdullah Gül ile Er­doğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çı­kıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan'ın oyu düşerken, karar­sızlar artıyor.

PARTİLERİN OY ORANI: Seçimde hangi partiye oy vere­ceksiniz sorusuna AKP (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. Cumhur ittifakında AKP-MHP oyları yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor. ‘Merkez sağ' ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AKP-MHP 48.2, İYİ Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.

CHP, “ÖZ CHP”Lİ SEÇMELİ

Araştırma sonuçlarını SÖZ­CÜ'ye değerlendiren Gezici Araş­tırma Şirketi sahibi Murat Gezici, şunları söyledi:

TABANLA SORUNSUZ ADAY: Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilince yüzde 26 seç­men sandığa gitmedi, bu seçme­nin yüzde 78'i CHP'li idi. Buna benzer hata olursa sandığa git­meme oranı yüzde 22'yi bula­bilir. CHP en güçlü, kuvvetli adayını göstermeli. Öz CHP'li bi­rini aday yapmalı. Kemal Kılıç­daroğlu'nun kendisi veya İlker Başbuğ profilindeki bir aday san­dığa katılımı artırır, seçimlerin ikinci tura kalmasını garantiler.

MERKEZ SAĞ AKŞE­NER'DE TOPLANDI: 2007- 2009 sürecinde merkez sağ oylar AKP-CHP ve MHP arasında pay­laşıldı. Emaneten giden bu oyların İYİ Parti'ye geldiği görü­lüyor. AKP'nin yüzde 15-17 ara­sında sadık olmayan, kendini AKP'ye ait hissetmeyen seçmeni var. Bunların kopma ihtimali yüksek.

AKP'DEN YÜZDE 5 OY ALIYOR: Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1-2 olmasına rağ­men Temel Karamollaoğlu'n­dan dolayı etkin hale geldi. AKP içindeki yüzde 7-9'luk seçmen kitlesini düşünmeye itiyor. SP, İYİ Parti ve DP birlikte hareket ederse AKP'den yüzde 5 puan gelebilir. Barajı geçemediği için SP'ye bu oylar gelmiyor.