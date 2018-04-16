16 Nisan 2018 12:01

Taksim'de abluka: Polis CHP'nin basın açıklamasına izin vermedi

İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.
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TAKSİM'DE POLİS ABLUKASI 

Eylem öncesi polis bariyerlere Taksim Meydanı kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı’na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer saat 11.30 sıralarında Taksim'de geldi. Polis, gruba Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. CHP'liler Taksim Meydanı çevresinde sloganlar atarak bekliyor.

CHP'den 81 ilde 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' eylemiCHP'den 81 ilde 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' eylemi

 

 

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