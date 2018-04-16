Taksim'de abluka: Polis CHP'nin basın açıklamasına izin vermedi

CHP’nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile 81 ilde oturma eylemi gerçekleştiriyor.
Ankara’daki OHAL eylemi başladı
TAKSİM'DE POLİS ABLUKASI
Eylem öncesi polis bariyerlere Taksim Meydanı kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı’na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer saat 11.30 sıralarında Taksim'de geldi. Polis, gruba Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. CHP'liler Taksim Meydanı çevresinde sloganlar atarak bekliyor.
CHP'den 81 ilde 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' eylemi