Fatih Altaylı polislere böyle küfür yağdırdı!

MedyaRadar- Daha önce İl Milli Eğitim Müdürü’nün arabasını durdurduğu için açığa alınan bir polis memurunun arkasında kararlılıkla duran Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bu kez polisle girdiği sert bir tartışmayla gündemde.

Ortaya çıkan videoda trafik polisine insani bir durum olduğunu anlatmaya çalışan ünlü gazetecinin daha sonra sinirlerine hakim olamayarak küfürler etmeye başladığı görülüyor.

Altaylı tartışmanın ardından vatandaşlardan gelen ‘polis amirlerini suçlayıcı serzenişler üzerine ise’ amirlere de hakaret edip, olay yerinden hızla uzaklaşıyor.