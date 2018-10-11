'Türk yetkililer, Kaşıkçı ile ilgili her şeyi biliyor'

Middle East Eye (MEE) sitesinde David Hearst'ın soruşturmaya yakın bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kaşıkçı 2 kişi tarafından öldürülüp vücudu parçalara ayrılmadan önce Başkonsolos'un odasından sürüklenerek çıkarıldı.

​‘ADLİ TIP EKİBİ KONSOLOSLUK BİNASINDA NEREYE BAKACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR'

Bu kaynaklardan biri olan Türk bir yetkili, "Kaşıkçı'nın ne zaman öldürüldüğünü biliyoruz, hangi odada öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanmak üzere hangi odaya götürüldüğünü de biliyoruz. Adli tıp ekibi —binaya girmelerine izin verilirse- nereye bakacaklarını çok iyi biliyor" dedi.

‘KAŞIKÇI'NIN BAŞKONSOLOSLUĞA GİDECEĞİ GÜN TÜRK ÇALIŞANLARA İZİN VERİLDİ'

Yine kaynağın aktardığına göre Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü konsolosluğu arayıp gelmesine gerek olup olmadığını sordu ve belgelerinin hazır olduğunu öğrendi, kendisine 13.00 için randevu verildi. Bu konuşmadan yarım saat önce de konsolosluktaki Türk çalışanlar genelde 1 saat süren öğle yemeği molasındaydı. Fakat ‘üst düzey bir diplomatik toplantı'dan ötürü yemekten dönmemeleri ve tüm öğleden sonra izin yapmaları istendi.

‘BAŞKONSOLOS'UN ODASINDAN ÇIKARILDI, ÖLDÜRÜLDÜ, ÜÇÜNCÜ BİR ODADA PARÇALARA AYRILDI'

İlk olarak Kaşıkçı'nın da yazarı olduğu Washington Post gazetesinin yayınladığı ve üzerinde çekildiği zamanın da belli olduğu bir fotoğrafa göre Kaşıkçı 13.14'te konsolosluk binasına giriş yaptı. Bir yetkilinin karşıladığı Kaşıkçı, Başkonsolos'un odasına götürüldü. Bundan kısa süre sonra 2 kişi odaya girdi, Kaşıkçı'yı oradan sürükleyerek çıkardı ve öldürmek üzere başka bir odaya götürdü. Kaşıkçı'nın cansız bedeni üçüncü bir odada da parçalara ayrıldı.

‘KAŞIKÇI'YI UYUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR'

Suudi bir kaynağın Reuters ajansına verdiği demeçte, konsolosluğun içinde Kaşıkçı'ya ilaç vermeye çalışıldı, bu girişim aşırı dozla sonuçlandı.