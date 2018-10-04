4 Ekim 2018 23:54

Ünlü ekran yüzü resmi olarak kanalla yollarının ayrıldığı duyurdu

Ünlü ekran yüzü resmi olarak kanalla yollarının ayrıldığı duyurdu
CNN Türk'te Ne Oluyor programını yapan ve sunan Şirin Payzın kanalla yollarını ayıran isimler arasında yer almıştı.
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Şirin Payzın, CNN Türk ile yollarının ayrılması hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Payzın, açıklamasında resmi olarak kanal ile ilişiğinin kesildiğini ifade etti. Şirin Payzın'ın o paylaşımı:

 

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