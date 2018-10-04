Ünlü ekran yüzü resmi olarak kanalla yollarının ayrıldığı duyurdu

CNN Türk'te Ne Oluyor programını yapan ve sunan Şirin Payzın kanalla yollarını ayıran isimler arasında yer almıştı.

Şirin Payzın, CNN Türk ile yollarının ayrılması hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Payzın, açıklamasında resmi olarak kanal ile ilişiğinin kesildiğini ifade etti. Şirin Payzın'ın o paylaşımı:

17 senelik birliktelik bugün resmi olarak bitti ????‍♀️CNNTÜRK’le yollarımızı ayırdık.Neler sığmadı ki 17 yıla.Afganistan,Irak, Suriye’de ki savaş bölgelerinden yapılan yayınlar,bir muhabir olarak canla başla çalışma.11 Eylül ve sonrasında değişen herşey, İran, Lübnan, Filistin — Sirin Payzin (@siring) 4 Ekim 2018

İsrail, Kosova yani muhabir olarak asla kopmadığım bölgeler .. canlı yayınlar, özel haberler, haber takipleri.. sonra lider röportajları ! Trump’dan Hillary Clinton’a , Tarık Aziz’den AB liderlerine .. Davos’lar, AB zirveleri , Washington ‘dan bildirmeler, Nevruz’lar.. — Sirin Payzin (@siring) 4 Ekim 2018

Soma gibi , Van depremi gibi yüreğimizi yakan haberler , seçimler.. yüzlerce canlı yayın, yüzlerce haber.. Dış haber muhabirliği ile başladım sonra Yeni Gün Hafta Sonu ‘nu yarattık ve ilk defa bir haftasonu kuşağı yayınlandı haber kanallarında .. — Sirin Payzin (@siring) 4 Ekim 2018

Sonra , Ne Oluyor? başladı . 9 sezon yayınlandı .. kimi hararetli kimi sakin , yüzlerce konuyu, siyaseti, haberi tartıştık teke tek röportajlarda Muhalefet liderlerine , Bakanlara ,Milletvekillerine soru sordum .. bazen kızdılar , bazen güldüler ,bazen manşet oldular :) — Sirin Payzin (@siring) 4 Ekim 2018

ama sormaktan asla vazgeçmedim . Ve tabii bu süreçte onlarca renkli gömleğim de bana ve size eşlik etti ☺️ CnnTürk bana , ben ona çok şey kattık birlikte haber ve gazetecilik ödülleri kazandık:) sektörün en iyi kameraman, muhabir, editör, yönetmenleriyle çalıştım.. — Sirin Payzin (@siring) 4 Ekim 2018