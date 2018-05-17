Yeni Şafak'tan bir skandal daha

Gazeteler, yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye'nin farklı illerinde seçmenin nabzını tutan haberler yapıyor. Önceki gün Afyon’dan yaptığı seçim haberinde 77 yaşındaki bir yurttaşın 1946 seçimlerinde oy kullandığı iddiasına yer veren Yeni Şafak, bugün de Isparta'dan yaptığı seçim haberinde 23 yaşındaki bir yurttaşın lisede parasızlıktan ders kitabı alamadığı iddiasını sayfasına taşıdı.

Önceki gün Afyon'da 77 yaşındaki Üzeyir Ayık isimli vatandaşın “1946 seçiminde oy kullandım. CHP vatandaşa oy bile attırmadı” iddiasını sayfalarına taşıyan Yeni Şafak, Ayık'ın o tarihte 5 yaşında olduğunu hesaba katmaması nedeniyle sosyal medyada gündem olmuştu. Bugün de Isparta'dan seçim haberi yapan Yeni Şafak, Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde okuyan 23 yaşındaki Selami Çiftçi'nin sözlerini aktardı.

Yeni Şafak'ın "Gençler boş söze tok" ara başlığıyla verdiği habere göre Çiftçi şöyle diyor:

“Benim istediğim cumhurbaşkanı sürekli proje üretmeli, boş vaatlerle gençlere hitap etmemeli. Birisi 'sarayı yıkacağız', birisi 'kredi kartı borçlarını sileceğiz' diyor. Bunlar hep boş vaatler. Şu an Erdoğan'dan gayet de memnunuz. Lisedeyken kitapları parayla alırdık. Bazen parasızlıktan alamadığımız da olurdu. Şimdi kitaplar ücretsiz dağıtılıyor. Gençler için gerçekten çok şey yapıldı. Bence başkaları Türkiye'ye bir şey vaat edemez."

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre MEB'in "Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ders kitapları 2003 yılından beri ücretsiz dağıtılıyor. Lise kademesinde ise ücretsiz ders kitabı uygulamasına 2006'da başlandı. Yeni Şafak'a konuşan Selami Çiftçi, ilkokul ve ortaokulda ders kitapları ücretsiz dağıtılmaya başlandığında 8, liselere ücretsiz ders kitabı dağıtılmaya başlandığında ise 11 yaşındaydı. Bu durumda lise eğitimi sırasında parayla ders kitabı almış olması mümkün görünmüyor.