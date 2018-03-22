22 Mart 2018 02:15

Metin Hara ile Adriana Lima İstanbul'da!

Metin Hara ile Adriana Lima İstanbul'da!
Adriana Lima, “kralım” dediği sevgilisi Metin Hara’yı görmek için İstanbul’a geldi. Çift dün tekne turunda görüntülendi.
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Adriana Lima, “kralım” dediği sevgilisi Metin Hara’yı görmek için İstanbul’a geldi. Çift dün tekne turunda görüntülendi.

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