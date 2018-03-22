Adriana Lima, “kralım” dediği sevgilisi Metin Hara’yı görmek için İstanbul’a geldi. Çift dün tekne turunda görüntülendi.
22 Mart 2018 02:15
Metin Hara ile Adriana Lima İstanbul'da!
Adriana Lima, “kralım” dediği sevgilisi Metin Hara’yı görmek için İstanbul’a geldi. Çift dün tekne turunda görüntülendi.
Çok Okunanlar
-
Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hacker kurbanı oldu
-
Metin Hara ile Adriana Lima İstanbul'da!
-
'Ünlü ismin annesini hastanede ilaç verip öldürdüler'
-
Seren Serengil ile Yaşar İpek’in barışma sözleşmesi
-
Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'den yeni açıklama
-
Firar eden kediciği zora sokacak görüntü
-
Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'dan şok dayak iddiası!
-
Aradığı aşkı dizi setinde buldu
-
Boran Kuzum'a yoğun ilgi!
-
Ünlü kantocu gençlik sırrını paylaştı