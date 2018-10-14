5 ay önce boşanmıştı: Yeniden nişanlandı

Sunucu Bircan Bali ile olan 5 yıllık evliliğini geçen mayıs ayında anlaşmalı olarak bitiren Şenol İpek, Nur Şipka'yla nişanlandı. Şenol İpek, yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

"NİŞAN YÜZÜKLERİMİZİ TAKTIK"

Eski manken Şenol İpek, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Rabbim mutlu olacak insanları hep birlikte yaşatsın. Dostlarla, arkadaşlarla, aile ile ve mutlu yuva kuracağın bir eşle. Kimine göre erken kimine göre geç ama en güzel zaman yaşadığımız an elbette o da bizim için şu an. Bizim için mutlu bir yuvanın saadetin başlangıcı oldu. Ailelerimiz arasında ilk adımımızı hayırlısı ile attık, nişan yüzüklerimizi taktık. Siz mutlu olun biz mutlu olalım. Herkes mutlu olsun."

ŞENOL İPEK'İN PAYLAŞIMI:

"YOLLARIMIZA AYRI DEVAM EDECEĞİZ"

Boşandıktan sonra birlikte kamera karşısına geçen Bircan Bali ve Şenol İpek, "Herkese merhaba. Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Biz de sizleri kırmadan, bilmeniz gereken bir durumu açıklayacağız. 5 yıllık evliliğimizi bugün itibariyle mahkeme kararıyla resmen noktaladık. Hayırlısı böyleymiş. Dost, arkadaş kalmayı tercih ettik. Medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Yollarımıza ayrı ayrı saygılı şekilde devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz çok iyiyiz. İkimiz için iyi olacak" demişti.