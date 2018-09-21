Aslışah Alkoçlar'dan evliliğe yeşil ışık!

Liv Hospital Ulus, akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. Projenin önceki gün Zorlu AVM’de yapılan tanıtımına Aslışah Alkoçlar, annesi Gülşah Alkoçlar ve sevgilisi Altuğ Leblebici ile birlikte katıldı.

Anneannesi Hülya Koçyiğit akciğer, annesi Gülşah Alkoçlar da meme kanserini yenen Aslışah Alkoçlar, zorlu günleri şöyle anlattı: “Bu çok korkutucu bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Kaybetme korkusu çok vardı. Belirsizlik çıldırtan bir şey. Sonunun ne olduğunu bilmediğiniz bir döneme giriyorsunuz” dedi.

Evlilik neden olmasın

Sevgilisi Altuğ Leblebici ile de objektife poz veren Aslı Alkoçlar, ilişkisinin çok iyi gittiğini söyledi: “Güzel bir ilişkim var. Türkiye’ye temelli döndüm. Bundan dolayı çok mutluyum. Eğitimlerim de bitti. Çalışmaya başlayacağım.”

Muhabirlerin evlilik teklifi gelip gelmediği sorusunu Alkoçlar, “Teklif daha gelmedi. İleride neden olmasın? Düşünülmesi gereken bir şey” diye yanıtladı.