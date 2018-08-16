Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize Aşk'taki Mızgin rolü kavga çıkardı!

Mahsun Kırmızıgül imzalı gişe rekortmeni 'Mucize'nin devam filminin hazırlıkları sürüyor. Talat Bulut'un yerine Mahir Öğretmen rolünü bu kez Fikret Kuşkan'ın canlandıracağı konuşulan 'Mucize Aşk'ın çekimleri başlamadan tartışma çıktı.

İlk filmde Mert Turak'ın hayat verdiği Aziz'in eşi Mızgin'i canlandıran Seda Tosun'un yerine 'Mucize Aşk'ta başka bir güzel gözlü oyuncuyla anlaşıldığı ortaya çıktı. Bu duruma Seda Tosun'un müzisyen nişanlısı Eymen Adal tepki gösterdi. Sevgilisinin ilk filmdeki görüntüsünü ve ellerindeki Mucize Aşk senaryonun kapak fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Eymen Adal, Mahsun Kırmızıgül ile ortağı Murat Tokat'ı da etiketleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba sevgili dostlar. Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Mucize filminin birincisini sevgili eşim oynamıştı ve bu filmin ikincisi için mart ayından beri sevgili eşimle görüşüldü, sözleşme yapıldı, senaryoya çalıştırıldı. İki hafta sonra çekimleri İzmir'de başlayacak olan film için her şey yolunda giderken bugün itibariyle bir mesajla dalga geçer gibi Mızgin karakteri için başka bir oyuncuyla çalışacaklarını söylediler. Sevgili eşim bu çalışma takvimini film çekimlerine göre ayarlamıştı. Bu haksızlığa hep beraber beni sevenler olarak hayır diyoruz ve bu haksızlık düzeltilmediği sürece filmi izlemiyoruz. Filmde bizim yöreyi (Mardin) anlatıp sosyal yaşantıda da böyle gerçekdışı tavırlarda bulunmalarını, alay etmelerini, sözünde durmamalarını şiddetle kınıyoruz."

Seda Tosun sessiz kalırken onun yerine Eymen Adal'ın yaptığı bu açıklamanın ardından Mahsun Kırmızıgül'ün Mızgin rolü için hangi oyuncuyla anlaştığı ise merak konusu oldu. Öte yandan "Mucize Aşk" filminin oyuncuları tek tek sosyal medyadan duyuruluyor. Mert Turak'la yeniden el sıkışan ünlü yönetmen, şimdi de Sera Tokdemir'le çalışacaklarını sosyal medyadan ilan etti. Filmin sürpriz oyuncularından birinin de Erdal Özyağcılar olduğu öğrenildi.(Medya Tava)