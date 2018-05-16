'Beyefendi' Çukur'a geri mi dönüyor?

Mesut YAR / POSTA - Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'da Burak Sergen'in hayat verdiği 'Beyefendi' karakteri, geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti.

Beyefendi dönüyor mu?

“Çukur” (Show TV) dizisinde “beyefendi” karakterini oynayan Burak Sergen’le lafladık. Karakterin ölümünü biraz havada bulduğumu söyledim. Burak Sergen, o müstehzi gülüşü dudağının kenarına yapıştırarak, “Belki de bir sondan bahsetmemeliyiz” dedi.



Vallahi şimdi ben bu açıklamadan hareketle ne fanteziler çıkartırım, bilemiyorum. Ama belli ki yeni sezona gümbür gümbür giriş vizesi alan “Çukur” her bölümde yaptığı gibi gelecek bölümlerde de seyirciyi ters köşeye yatırmaya devam edecek Dur bakalım hayırlısı...

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