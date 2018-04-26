Usta müzisyen hayatını kaybetti

Bugüne kadar birçok ünlü ismin sahnesinde yer alan usta kemancı Yaşar Okyay hayatını kaybetti. Acı haberi Onur Akay duyurdu.

Yaşar Okyay hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizine yenik düşen keman sanatçısı Yaşar Okyay, Bülent Ersoy ve Tarkan gibi dev isimlere eşlik etmişti.

Türkiye’nin en önemli keman sanatçısı Yaşar Okyay abimizi, geçirdiği kalp krizi nedeni ile kaybettik. Bülent Ersoy’dan Tarkan’a kadar, hemen hemen tüm sanatçılara albümlerinde ve sahnelerinde eşlik eden değerli üstadımızın mekânı cennet olsun.