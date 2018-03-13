Aldatıldıysanız nedeni bu olabilir!

ELLE - Aldatılan herkes kendine bir kere bu soruyu sormuştur. Ancak genelde varılan sonuçlar ya 'yeterli olamama' hissi, ya da karşımızdakinin başkasına aşık olması oluyor. Şimdiyse, bu sorunun bilimsel bir yanıtı daha var: Cinsel narsisizm.

Florida Eyalet Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırma, cinsel narsisizmin önemli bir aldatma sebebi olduğunu gösteriyor. Narsisizm, kusursuz olduğunu düşünen ve bu sebeple eleştiri kabul etmeyen, dinlemeyen ve empati kuramayan bir kendini beğenmişlik hastalığı demek. Yani, cinsel narsisizm seviyesi yüksek olan kişi de, yatakta inanılmaz bir performansı olduğunu düşünüp, bunu başkalarına da göstermenin en doğal hakkı olduğunu düşünüyor.

Tabii, ilahi adalet o ki; narsistlerin de aldatılma riski çok yüksek. Dört yıl süren araştırmanın sonuçları, empati kuramadıkları ve kendini beğenmişlikleri yüzünden onların da eşleri tarafından aldatıldığını söylüyor.

Bu araştırma sayesinde, sadakatsizlik ve bireydeki cinsel narsisizm arasında doğru bir orantı olduğu da çok açık. Yani, kadın ya da erkeğin cinsel narsisizm duyguları ne kadar yüksekse, partnerlerini aldatmaya o kadar meyilli oluyorlar. Eğer cinsel tatminsizlik ve evlilikten memnuniyetsizlik de varsa, o ilişkide aldatma kaçınılmaz görünüyor.

Bu gece yanınıza yatacak eşinizin tüm tavırlarını bir kez daha gözünüzün önünden geçirin. Eğer narsisizmin belirtilerine sahip davranışları varsa, bu araştırmaya göre, ruhunuz duymadan aldatılmış olma riskiniz yüksek.