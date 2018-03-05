Cinsel gücün kaynağı! Saksıda bile yetişiyor
Mutluluk meyvesi olarak bilinen Goji meyvesinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğu biliniyor. Yaş olarak pek fazla piyasada bulunmayan goji meyvesinin uzmanlar tarafından kuru bir şekilde tüketilmesi tavsiye ediyor.
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