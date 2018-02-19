Kandilli'den korkutan 'İstanbul depremi ve tsunami' açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "7 üstü bir İstanbul depremi kesin. 99 depreminden çok farklı noktadayız. Ama daha yapılacak şeyler var" dedi.

Özener, şunları söyledi:

"Marmara Denizi'ne yerleştirdiğimiz deprem ölçerler sayesinde 0.5'lik depremleri bile ölçebiliyoruz. Küçük depremler bize hangi noktaların aktif olduğunu göstermesi açısından önemli. Ama küçük depremler büyük depremi engellemez. Yeryüzünün hareketlerine bağlı sürekli enerji oluşuyor ve depremler bu enerjinin atılmasını sağlıyor. Örneğin Sakarya depreminde 150 yılda toplanan enerji 45 saniyede atıldı. Dünyanın hiçbir yerinde depremin önceden bilinmesi mümkün değil. Depremi bilmek demek ne zaman, ne büyüklükte ve nerede sorularına cevap vermek demek. Biz yeri ve büyüklüğü biliyoruz ama zamanı bilemiyoruz ama bir gün olacak.

İstanbul'da oluşacak 7 üzeri bir deprem sonrası fay hattının yakınlığını göz önünde bulundurarak yaklaşık 7 dakika sonrasında bir tsunami olmasını öngörüyoruz. Bu tsunami Uzakdoğu'dakiler gibi olmayacak. Marmara Denizi tabanında gerçekleşecek heyelanların tetiklediği bir tsunami bekliyoruz. Ama bu tsunami depremden daha az etkili olacaktır. Biz şu anda da bütün depremlerden sonra tsunami uyarılarını kurumlarla ve komşu ülkelerle paylaşıyoruz."