Ümit Kocasakal'dan sert tepki: Hesabı mutlaka sorulur

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'dan, Atatürk'ün vasiyeti olan İş Bankası hisselerinin hazineye devredilmesi tartışmalarına ilişkin çok sert bir açıklama yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait hisselerin Hazine’ye devredilmesi tartışmasını başlattı.

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından Atatürk'ün vasiyeti üzerine kullanılan hisselerin hazineye devredilmesini isteyen Erdoğan'a sert tepkiler geliyor.

Halk TV'de Çağlar Cilara'ya konuşan Kocasakal, "Siz bir vasiyeti çiğniyorsunuz, Ulu Önder'in kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bunun bir bedeli olur, bunun hesabı mutlaka sorulur hukuki ve siyasi manada. Bu bugün olamasa dahi yarın bir gün olur" dedi.