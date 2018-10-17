TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 12 bölücü terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
17 Ekim 2018 16:59
Saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük darbe
TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 12 terörist etkisiz hale getirildi.
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