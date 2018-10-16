Meteoroloji’den Marmara için kritik uyarı! O saatlere dikkat

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının bu gece ve yarın İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da düşük yoğunlukta görülmesi bekleniyor. Vatandaşların, toz taşınımının sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının, bu gece ve yarın (17.10.2018 Çarşamba) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara’nın doğusunda düşük yoğunlukta olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU ŞÖYLE:

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul’un kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri (Toroslar Mevkii), Isparta ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu, Hatay’ın kıyı ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla bölgenin güney kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Samsun çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçeleri, gece saatlerinde Malatya’nın güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde akşam saatlerine kadar toz taşınımı bekleniyor.