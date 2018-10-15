24 avukatın görevine son verildi

Türkiye Barolar Birliği ( TBB ) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’ndaki 24 gönüllü avukatın görevine son verildi.

Farklı barolardan gönüllü avukatlar Akkuyu nükleer santralinden, Carettepe’ye kadar birçok çevre sorununu hukuki yönden takip ediyordu.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, TBB yönetimi, 7 avukattan oluşan yeni bir komisyon oluşturdu. Birlik yönetimi, bu işlemin komisyon çalışma tarzında yapılacak yeniliklerle ilgili olduğunu ifade etse de, avukatlar tasfiye edildiklerini söylüyor.

Lağvedilen komisyonun üyesi 24 avukatın imzasıyla yapılan açıklamada, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun 2011’den beri çalıştığı, yurdun dört bir yanındaki çevre davalarını izlediği vurgulandı.

TBB yönetimine Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bu işlemin gerekçesisini sorduklarını, kararın tebliğini istediklerini ifade eden avukatlar, “Bu dilekçedeki sorularımıza TBB yönetimince bir cevap verilmemiş, sadece üyeliğine son verilen bazı komisyon üyelerine konuyla ilgili bir teşekkür yazısı gönderilmiştir. Bu yazıda, TBB ’nin yeni bir yapılanmaya gittiği, yeniden yapılanma gerekçesiyle görevlerimize son verildiği belirtilmiş, ayrıca Avukat Noyan Özkan Çevre Ödülleri kapsamında komisyonumuzun yönerge kurallarına uymadığı suçlaması yöneltilmiştir” denildi.

Hak korumaya devam

Yeni komisyonu izleyeceklerini ifade eden avukatlar, şöyle devam etti: “Birlik, Türkiye’nin önemli çevre ve kent davalarını temsil eden 24 kişilik avukat grubunu haklı bir gerekçe olmadan antidemokratik biçimde tasfiye etmiştir. Onların yerine 7 kişilik yeni bir kurul oluşturmuştur. Bu sorumluluğu devralanların, tasfiye edilen komisyon çalışmalarında olduğu gibi Türkiye’nin güncel mücadele alanları olan altın madenciliği sorunlarının muhatabı yurttaşlara, hukuki destek sunup sunmayacakları, Akkuyu’da, Sinop’ta, İğneada’da nükleer santral sorununu ve yaşama hakkı ihlallerini gündeme taşıyıp taşımayacakları, bugüne kadar izlenen davaları ve hukuki destekleri katlayarak arttırıp arttırmayacaklarını, hukuki izleme sorumluluğumuz gereği izleyeceğimizi, belgeleyeceğimizi ve hukuki açıdan halkın yaşama haklarını korumaya devam edeceğimizi, kamuoyuna saygıyla sunarız.”

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